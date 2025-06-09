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裝潢工人切到生殖器痛得大叫！　睪丸外漏血濺工地

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己。（圖／民眾提供）

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉今（9）日傍晚發生一起驚悚工安意外。一名裝潢工人在住家施工時，使用圓盤切割器不慎割傷自身，導致右大腿內側及生殖器嚴重撕裂傷，甚至造成睪丸外露，當場血流如注。傷者痛得大聲哀嚎，所幸意識清醒，經消防人員緊急包紮止血後送醫，目前無生命危險。

據彰化警分局初步調查，該名工人當時正在花壇鄉一處民宅進行裝潢作業，疑似因操作圓盤切割器時失控，刀具直接劃過自身右大腿內側及生殖器，造成深層切割傷，傷勢觸目驚心。現場地面血跡四濺，工人雖疼痛難耐，但仍保持清醒，緊急呼救後由同事報案。

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己。（圖／民眾提供）

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己，現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局接獲通報後，立即派員趕往現場。救護人員發現傷者位於民宅3樓，因搬運不易，隨即請求支援，並在警方協助下合力將傷患抬至1樓。救援過程中，消防員先為傷者清洗傷口、加壓止血，同時進行保暖及心理安撫，隨後迅速送往彰化基督教醫院急救。

初步了解，事故可能與操作不當或工具故障有關，確切原因仍待警方進一步調查。消防單位也呼籲，使用高風險機具時應配戴防護裝備，並確保工作環境安全，避免類似意外發生。此次意外雖未釀成致命後果，但重傷部位敏感，後續復原狀況仍需觀察。

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己。（圖／民眾提供）

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己，現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）

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