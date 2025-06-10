割破大腿、陰囊砂輪電鋸曝！36歲男睪丸外露　緊急接合輸精管

記者唐詠絮／彰化報導

一名36歲陳姓裝修師傅昨花壇鄉民宅使用圓盤切割器作業時，高速旋轉的刀具突然失控，鋒利的鋸片直接劃過其右大腿內側及陰囊部位，造成長達10公分的深層切割傷且睪丸外露當場濺血送醫，彰化縣勞工處初步調查，陳男長期在台中市營造業職業工會加保，若確認為自營作業者，將無法適用《勞工職業災害保險及保護法》的雇主補償規定。

▲彰化陳姓裝修師傅遭圖中的砂輪電鋸割傷下體送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局昨(9日)下午5點多獲報後，緊急派出花壇等消防分隊前往救援。由於事故現場位於3樓狹窄樓梯間，救護人員特別使用擔架，在多名警消合力下將他搬運下樓送醫。

▲彰化陳姓裝修師傅遭砂輪機割傷下體送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基表示，醫療團隊連夜進行顯微重建手術，雖然成功接合血管與輸精管，但術後需觀察睾丸存活狀況，生育功能影響程度尚待評估。

勞動部中區職業安全衛生中心已接獲通報，是否涉及機械防護不足與操作疏失，待陳男出院後再進一步調查。更令人憂心的是，經彰化縣勞工處初步調查，陳男長期在台中市營造業職業工會加保，若確認為自營作業者，將無法適用《勞工職業災害保險及保護法》的雇主補償規定，恐怕生計會受到影響。

▲彰化陳姓裝修師傅遭砂輪機割傷下體現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）