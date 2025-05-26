台灣罕見第一人！醫看診驚見「三粒阿伯」：第三顆掛在外面

▲醫師一看才發現90歲老翁不僅有第三顆睪丸，還罕見「長在陰囊外面」。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣唯一案例？一名90歲老翁日前因「睪丸破皮」就醫，不料醫師一看，竟驚見「3顆睪丸」，而且還「垂在外面」，讓蘇一峰直呼案例十分罕見，連醫學文獻也幾乎沒有。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享，90歲老翁因睪丸破皮，在家屬協助下就醫，結果他看診時大感意外，當場驚呼「伯伯，你有三顆睪丸？」因為老翁不僅有3顆睪丸，而且第三顆還長在陰囊外面、垂在外面。

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當時蘇一峰進一步詢問：「伯伯你從出生從小就這樣嗎？」、「平常會坐到嗎？」老翁回答從小就如此，平時不會坐到。為此，蘇一峰找來泌尿科醫師，但對方看完研判應該切除，一方面是擔心破皮感染，二來是怕癌化。

蘇一峰說，多睪症大部分都長在陰囊內，或在腹腔內，「長在陰囊體外非常罕見，醫學文獻幾乎沒有，說不定台灣就只有這一個『多睪丸症長出來體外還留到九十歲』。」

許多網友看完也紛紛留言，「三粒阿伯」、「90年了都沒事，厲害」、「胸腔科的還要看睪丸，當醫生實在太難了」、「我沒三睪，只有三高」、「活到90結果要被嘎蛋蛋」、「第一次看到年老有這種三睪」。