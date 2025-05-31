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泡澡泡太熱「蛋蛋恐中暑」！泌尿醫曝後果：事情大條

▲在桃園市某監獄服刑的潘姓受刑人去年5月某日晚間，趁同監舍友睡覺時，竟徒手大力捏掐其下體，舍友驚醒後通知舍房主任報告提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泌尿科醫師提醒，若睪丸長期處於高溫、悶熱的環境，恐影響睪丸功能及生育能力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

端午節過後氣溫節節升高，泌尿科醫師黃維倫提醒男性，夏季高溫不只讓雞蛋會熟，連「男人的蛋蛋」也可能中暑！一旦長期處於高溫悶熱的環境，恐影響睪丸功能與生育力。

黃維倫指出，男性睪丸除了承擔造精功能，也負責合成睪固酮，理想工作溫度應比體溫低約2至4度。不過夏季期間，過於緊身或不透氣的衣著、過熱的泡澡水，甚至流汗後不更換濕衣物，都可能導致睪丸溫度上升，進而損害精子品質與睪固酮生成。

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他以實驗為例指出，老鼠若每天泡40°C熱水澡10分鐘，僅兩週後精蟲品質即明顯下降。由此可見，泡澡過熱、過久對於準備懷孕的男性族群而言，風險不容忽視。

▲下體痛。（圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

▲泌尿科醫師提醒，若睪丸長期處於高溫、悶熱的環境，恐影響睪丸功能及生育能力。（示意圖／免費圖庫Photo Stock Editor）

為了守護男性健康，黃醫師提出「夏日護蛋三守則」，分別是「透氣」、「乾爽」及「不過熱」。他建議男性應選擇吸濕排汗、材質透氣且不緊身的內褲，避免悶熱累積；泡澡時水溫不宜過高，時間也應控制在10分鐘以內；此外，運動後或大量流汗時應立即更換乾淨衣物，以降低感染及異味風險。

「給蛋蛋一個清涼的夏天，就是給自己一個精壯的未來！」黃維倫呼籲，男性應正視夏季高溫對睪丸健康的潛在影響，從日常小細節做起，為自己的生育力與荷爾蒙平衡把關。

 
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