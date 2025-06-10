最新傷勢曝！裝潢工遭砂輪機狠削「胯下重創」　生育功能待觀察

▲彰化裝修師傅在切割時意外傷到自己。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣花壇鄉昨(9日)傍晚發生一起駭人工安意外。36歲陳姓裝潢師在民宅施工時，疑似操作失誤，遭圓盤切割器重創下體，當場血流如注，傷者右大腿內側至生殖器部位被利刃劃出深長傷口，甚至出現睪丸外露的驚悚狀況，所幸意識清楚送彰基醫院急救。院方表示，是否會影響到生育功能，這部分可能要後續住院觀察，才有辦法確定。

救護人員抵達時，發現三樓作業現場血跡斑斑。彰化消防局立即調派人員前往執行緊急救護，由於傷勢集中在胯部，搬運不易，隨即請求支援，並在警方協助下合力將傷患抬至1樓。救援過程中，消防員先為傷者清洗傷口、加壓止血，同時進行保暖及心理安撫，隨後迅速送往彰化基督教醫院急救。

▲男子送彰基急救。（圖／彰基提供）

彰基指出，該位患者送來急診之後，初步評估生殖器是有外露的現象，到院後立即會診泌尿外科醫師，後續也協同整形外科醫師一起進開刀房處理，將該患者的輸精管以及相對應的血管進行重建，術後也評估過病人血流狀況是有恢復，生命徵象穩定，但是術後的後續狀況會如何，還需要進一步的觀察才有辦法確定。

彰基強調，從傷口來判斷，應該是被像圓形的砂輪機比較利的切割器割到，傷者到院時候意識清楚，但疼痛指數是相對蠻偏高。是否會影響到生育功能，這部分可能要後續住院觀察才有辦法確定。

▲裝修現場血跡斑斑。（圖／民眾提供）