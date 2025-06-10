限今天！超商咖啡寄杯「買10送10」　加會員送中杯免費喝

▲萊爾富「咖啡會員日」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控把握機會！萊爾富今（10日）限時一天在APP推出「咖啡會員日」，Hi café指定咖啡「買10送10」。另外即日起至6月24日成為Hi-Life VIP APP會員，就可免費獲得中杯咖啡一杯，美式、拿鐵冰熱不限。

▲萊爾富「咖啡會員日」推出買10送10優惠。（圖／業者提供）

萊爾富在6月10日推出「咖啡會員日」，Hi-Life VIP APP專屬「整買零取」限時優惠，Hi café指定咖啡「買10送10」包括：Hi café系列大杯美式（原價45元）、大杯特濃美式（原價55元）、大杯特濃拿鐵（原價65元），通通買10送10；另有大杯拿鐵（原價55元）買10送7。

「咖啡會員日」每人限購2組，最高現省650元，消費者可以分次兌換、跨店領取、轉贈好友，商品兌換期限至2025年9月10日，長達3個月。

▼萊爾富「咖啡會員日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



萊爾富也主打推出會員分級制度，即日起至6月24日下載Hi-Life VIP APP成為正式會員，還可獲得免費中杯咖啡一杯，美式、拿鐵，冰熱不限，以及消費滿百現折10元購物金2張（限現金支付）。為禮遇不同的分級會員，贈送專屬滿額購物金、不定期的商品優惠券，不需訂閱費，最多享有一年價值超過3萬元折扣。

另為了回饋小資族報稅，繳費前出示Hi-Life VIP會員APP卡號或報會員手機號碼，完成指定繳費皆享筆筆回饋30 Hi點，同時即日起至6月24日，於全台萊爾富超商門市繳納停車費、電訊費、信用卡費等，再贈送「爆殺優惠券」。

優惠券包括：普普風抽取式衛生紙110抽8包，單串特價79元（原價264元）、樂法錫蘭紅茶/金萱烏龍650ml，任選單件特價15元（原價29元）、光泉豆漿/米漿/無加糖鮮豆漿400ml，任選單件特價16元（原價25元）。

▲繳費就送爆殺折價券。（圖／業者提供）



萊爾富也與聯邦銀行合作，即日起至2025年12月31日，持聯邦信用卡、金融卡、Hi Pay綁定聯邦信用卡、PASS MONEY APP綁定聯邦信用卡，至萊爾富消費天天享不限金額5%現折，回饋無上限。

▲7-11推出「數位禮物畢業季」咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）



另外，7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月15日，推出「數位禮物畢業季」優惠，多組咖啡520元。

大杯厚乳拿鐵／卡布其諾，11杯520元，73折（原價65元／杯）。

特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，10杯520元，69折（原價75元／杯）。

琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，14杯520元，62折（原價60元／杯）。

抹茶拿鐵／焙茶拿鐵／好時可可，10杯520元，69折（原價75元／杯）。

榛果風味燕麥拿鐵，8杯520元，72折（原價90元／杯）。

中杯精品冰燕麥拿鐵／馥芮白，7杯520元，68折（原價110元／杯）。

▼6月8日至6月15日，推出「數位禮物畢業季」。（圖／業者提供，點圖可放大）