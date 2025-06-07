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7-11寄杯買10送10、全家霜淇淋買1送1！超商「周末優惠」懶人包

▲▼7-11茶飲，現萃茶。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11茶飲限時「買10送10」，適合夏日囤一波。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

天氣炎熱，周末想來杯冰茶飲、冰品，也要把握優惠省一波！7-11今（7日）至6月9日，限時推出CITY TEA 琥珀小葉紅茶、梔子花青茶，任選「買10送10杯」；全家周末也有霜淇淋、抹茶拿鐵「買1送1」。美廉社周末APP限定，咖啡同品項「買5送5」。

▲全家Fami!ce霜淇淋周末買1送1。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●每月7號一起品茶趣

7-11每月7號推出「一起品茶趣」，此波擴大會員犒賞，6月7日至6月9日在「OPENPOINT行動隨時取」推出多項CITY TEA優惠，適合夏季消暑囤一波：

琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，任選買10送10。
琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選4杯160元。
珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾，買2送2。
黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選4杯160元。
青梅冰茶，4杯160元。
香鑽水果茶，4杯190元。

▼7-11限定茶飲優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●超值五六日

7-11即日起至6月8日「超值五六日」，多項飲品、冰品、甜點、日用品「買1送1」，包括：桂冠愛媛柑橘雪酪、巨峰葡萄蘋果雪酪、可口可樂435ml、伴點巧克力牛奶、Niseko紅茶奶蓋雪糕、韓國SF壓扁可頌麵包、味味A炒泡麵 爆香三杯風味、雪肌粹淨白美肌BB霜等，通通「買1送1」。

▼7-11「超值五六日」。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●周末康康5、加碼「買1送1」：

全家周末即日起至6月8日期間，「康康5」精選5樣好康買1送1，包括：超人氣Fami!ce霜淇淋、杜老爺特級冰淇淋甜筒、阿奇儂青梅脆樂冰、FamiCollection古早味紅茶、舒味思萊姆口味氣泡水，通通同品項「買1送1」。

同步還加碼Let's Tea 濃厚靜岡抹茶拿鐵「買1送1」。 

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家即日起至6月8日會員限定優惠，Let’s Café 特大杯美式、拿鐵、醇黑可可，Let's Tea 仙女紅茶同品項「第二杯只要10元」。

人氣泡麵農心安城湯麵、精補品白蘭氏雞精「買1送1」，大成鮮蛋原價79元一盒，特價兩盒115元，還有多項飲料、零食買2送1。

生活用品方面，白蘭酵素洗衣球原價229元、熊寶貝芳香豆原價205元，如今任選兩件特價198元。

▼全家即日起至6月8日會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺「買1送1」起

萊爾富即日起至6月8日推出限時優惠，「福樂超能蛋白牛乳375ml系列」原價每件39元，任選3件只要88元。樂法冷壓系列也有2件60元超值組合。

人氣ROASTA無糖黑咖啡「第二件10元」、樂法醋飲「第二件只要1元」，更有多款飲品如舒味思氣泡水、百吉佳興棒棒冰、泡麵等「買1送1」。

▼萊爾富即日起至6月8日推出限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡Happy Hour

萊爾富6月期間，每周六日10:00～14:00推出「Happy Hour」，限時4小時大杯美式、拿鐵，冰熱任選，單杯只要29元，讓消費者趁周末用超殺價喝一波。

▼萊爾富周末「Happy Hour」咖啡單杯29元。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富咖啡單杯29元。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 搶攻夏日冰品商機，「義美牛奶冰淇淋餅乾」會員限定單件優惠25元（原價30元），「Niseko新雪口幸福杯冰淇淋 厚奶奶茶 / 牛奶巧酥」任2件99元（原價每件65元）。

另外，OKmart 獨家推出「OK.go多媒體事務機」，針對日常生活與出遊需求提供多元服務，因應雨季濕熱，OKmart 與潔衣家攜手合作，即日起輸入序號「KKD565」，即可享大型衣物、床寢送洗「65折優惠」，輕鬆解決雨季衣物晾曬不便，舒適度過潮濕悶熱的夏日。

★美廉社

美廉社即日起至6月8日推出「夏日雞＋酒」限時活動，捷克布拉格頂級啤酒，黑啤酒、拉格啤酒，任選2件只要89元，等於買1送1。茶飲推薦「KIRIN生茶」任選2瓶只要52元。

下雨天適合來點炸物療癒，凡購買500ml罐裝啤酒滿999元，即贈送「拿坡里6塊炸雞兌換券」一張。

還有美廉社APP限定，咖啡同品項「買5送5」。

▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

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