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超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠　指定鮮乳、早餐新品更省

▲▼7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

▲7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 與人氣名店合作，將在指定國道、高鐵門市推出「炳叔烤玉米」，期間限定第二件9折。而配合北市府「鮮奶周報-生生喝鮮奶」計畫，目前為全台兌領據點最多，6月11日至7月8日同步推出瑞穗指定鮮乳「任選第二件8折、兩件88折」。另與晶英酒店聯名開發新品可送、麵包，也有超值組合餐優惠。

▲▼7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

▲7-11目前為全台據點最多「鮮奶周報」兌領站，同步推出鮮乳優惠。（圖／業者提供）

7-11表示「鮮奶周報-生生喝鮮奶」自4月上路以來，兩個月兌換率佔全通路達5成以上，民眾可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能，查詢鄰近門市兌換品項庫存，持有效證件在全台逾7000家門市皆可兌領，有多達9款鮮乳、豆漿可選擇。

此外，7-11門市自6月11日至7月8日，同步推出指定鮮乳優惠，瑞穗鮮乳(全脂/低脂)400ml、瑞穗鮮乳(全脂/低脂)290ml「任選第二件8折」，瑞穗極制72度低溫殺菌鮮乳290ml「兩件88折」。

▲▼7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

▲兌換鮮乳，可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能，查詢鄰近門市兌換品項庫存。（圖／業者提供）

今年更首創「線上捐物公益訂閱制」，即日起至12月31日，民眾可透過OPENPOINT APP參與「鮮乳周到」線上捐款，定期定額每月捐贈300元，幫助更多弱勢兒童有鮮乳喝，連訂6期再加贈OPENPOINT點數300點。

▲▼7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

▲7-11限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

而看好暑期出遊，即日起哈燒專櫃推出「炳叔烤玉米」，6月11日起在國道服務區、高鐵站共14間7-11 門市「哈燒專櫃」限定販售。由「炳叔烤玉米」聯名開發，品牌創辦人口味監製，使用在地玉米，搭配5道刷烤工法，刷上4道獨創醬料，使用的醬料皆為全素配方，售價79元，6月11日至6月24日還可享哈燒全品項「任選第二件9折」優惠。

▲▼7-11推出鮮乳優惠，限定哈燒專櫃販售全新「炳叔烤玉米」。（圖／業者提供）

▲7-11與台南晶英酒店聯名推出可頌、歐式麵包新品。（圖／業者提供）

另為滿足早餐或甜點需求，7-ELEVEN與台南晶英酒店聯名，2024年馬來西亞世界廚藝大賽金牌廖楷平師傅監製烘焙系列商品，自6月9日起擴大於桃竹以北、超過2200間門市限定販售，以精緻可頌、經典歐包為兩大系列主軸，搭配質感包裝設計，7月8日前更加入65元超值組合餐。

★萊爾富「世界牛奶日」

萊爾富響應世界牛奶日，即日起至6月14日推出多項指定鮮乳，同價格「買3送1」，不同價位商品以「4件75折」計算，是省錢買鮮乳好時機。

▲▼萊爾富「世界牛奶日」優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富「世界牛奶日」買3送1。（圖／業者提供）

包括：光泉富維他牛乳400ml(原價36元)、優質蛋白牛乳、巧克力400ml(原價39元)、林鳳營全脂鮮乳228ml(原價28元)、好朋友蘋果發酵乳、好朋友可可調味乳300ml（原價30元）、果實繆謬大果粒牛乳-草莓300ml（45元）等。

▲▼萊爾富「世界牛奶日」優惠。（圖／業者提供）

▲指定牛奶品項同價格「買3送1」，不同價位「4件75折」。（圖／業者提供）

APP「來送禮」也推出專屬牛奶優惠，限時6月9日指定鮮乳同價位「20件1580元」，分次兌換、跨店領取都可以，讓消費者輕鬆彈性兌換，可無負擔趁機囤貨。

▼「來送禮」鮮乳優惠可分批兌換。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富「世界牛奶日」優惠。（圖／業者提供）

除了鮮奶商品，萊爾富也將6款「職人經典麵包」升級，首推「職人烘焙菠蘿麵包」，外皮酥香不膩，另一款「職人烘焙墨西哥巧克力麵包」，薄酥微脆的巧克力餅皮，內層則是柔軟綿密麵包體。即日起至6月24日，購買萊爾富「職人經典麵包」任一件，加10元就送指定飲品。

▲▼萊爾富「世界牛奶日」優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至6月24日，購買萊爾富「職人經典麵包」任一件，加10元就送指定飲品。（圖／業者提供）

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