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7-11徵才「挑戰年薪百萬」　培訓期大學畢68萬起、碩士78萬起

▲▼7-ELEVEN積極徵才，也鼓勵兼職人員轉任正職，提供完善制度及獎勵金回饋。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN積極徵才，也鼓勵兼職人員轉任正職，挑戰年薪百萬。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

畢業季來臨，7-ELEVEN為了擴大徵才，提出「短工時、彈性輪班、通勤便利」吸引年輕人兼職、就近上工，此外若想進一步發展職涯，可成為「儲備幹部」挑戰百萬年薪，培訓期間，學士生年薪68萬起、碩士78萬起。

7-11表示，「Z世代」對工作的期待不再只是薪資，而是彈性工時、通勤便利、工作與生活平衡，因此7-11 持續滾動式調整，並導入各種AI智慧化及省力工具，透過短工時「彈性輪班」概念，搭配全台超過7000家門市，以「碎片化工時」打破傳統工作型態架構，讓想兼職的年輕人能快速就近上工。

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▲▼7-ELEVEN積極徵才，也鼓勵兼職人員轉任正職，提供完善制度及獎勵金回饋。（圖／業者提供）

▲7-11透過多項AI工具減輕工時。（圖／業者提供）

除了提供短工時「彈性輪班」，業者也鼓勵兼職人員轉任正職，並提供完善制度及獎勵金回饋。若進一步成為儲備幹部，還推出具市場競爭力薪酬福利，培訓期間學士年薪68萬起、碩士78萬起，每年還會依績效調薪，再加上相關福利，年薪可挑戰百萬。

7-11表示，對事業有更多企圖心還可加入「儲備人才計畫」，有機會成為未來主管候選人，或透過「集團輪調計畫」放大潛能，進入各個關係企業接觸不同產業，培養換位思考能力。

看好東南亞留學生也是未來人才生力軍，7-ELEVEN 也積極招募全球優秀人才，目前已有馬來西亞、緬甸、越南等多國夥伴加入，更首創零售通路之先，針對大專院校門市僑生開啟「外籍生訓練專班」，進一步與大專院校合作，廣邀對超商工作有興趣的僑生加入。

▲▼7-ELEVEN積極徵才，也鼓勵兼職人員轉任正職，提供完善制度及獎勵金回饋。（圖／業者提供）

▲7-11ibon雲端列印網，創新提供「AI去背功能」，方便求職者印大頭照。（圖／業者提供）

除了積極招募全球優秀夥伴，7-11全台7000家門市也提供求職者多項便利服務。其中，ibon雲端列印網創新提供「AI去背功能」，讓每位會員每月免費使用3次，只要上傳照片，不只能去背，還能調整大小跟背景顏色，最快2秒就能完成大頭照。後續上傳至ibon機台列印，不論1吋、2吋、5吋，每張只要50元，可用在畢業證書、學生證、員工證或各類會員證，方便又快速。

▲好市多賣場時薪人員加薪，此後連續兩年也將調漲2%。（圖／記者林育綾攝）

此外，美式賣場好市多（Costco）福利也向來受到業界與求職者關注，尤其今年4月起一波調薪，時薪制的助理員每小時從243元，調到253元；服務員每小時261元，調至271元，漲幅近4%。

而最高級（第9級數)的助理員，4月起時薪可達358元、最高級服務員時薪384元，若每月工時173小時計算，兩者月薪皆可破6萬元。

好市多透露，若對賣場工作有興趣，通常會在寒、暑假，農曆年前、中秋前夕等時段對外徵才，但也不會固定，還是依照各個賣場的人力需求調整，有意求職者可注意各賣場櫃台公告，或到官方網站查詢。

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