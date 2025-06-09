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超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家第2杯10元

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商咖啡優惠，想省錢可趁機買起來。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控周一提神囤一波，7-ELEVEN在「LINE禮物」推出隱藏優惠，多款冰咖啡電子票券「買1送1」，此外迎接畢業季，在OPENPOINT行動隨時取也有「畢業季優惠」，特大濃萃美式或拿鐵「10杯520元」，一口省超過230元。全家也有周一限定指定咖啡「第二杯10元」。

★7-ELEVEN

●LINE禮物優惠

大杯冰精品美式，買1送1，5折（原價100元／杯）⭢購買連結
特大杯冰濃萃美式，買1送1，5折（原價65元／杯）⭢點此購買
中杯冰精品燕麥拿鐵，買1送1，5折（原價110元／杯）⭢點此購買
大杯冰精品拿鐵，買1送1，5折（原價110元／杯）⭢點此購買
大杯冰精品馥芮白咖啡，買1送1，5折（原價120元／杯）⭢點此購買
冰琥珀小葉紅茶，買1送1，5折（原價45元／杯）⭢點此購買
冰梔子花青茶，買1送1，5折（原價45元／杯）⭢點此購買

●OPENPOINT行動隨時取

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」6月8日至6月15日，推出「數位禮物畢業季」優惠：

大杯厚乳拿鐵／卡布其諾，11杯520元，73折（原價65元／杯）。
特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，10杯520元，69折（原價75元／杯）。
琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，14杯520元，62折（原價60元／杯）。
抹茶拿鐵／焙茶拿鐵／好時可可，10杯520元，69折（原價75元／杯）。
榛果風味燕麥拿鐵，8杯520元，72折（原價90元／杯）。
中杯精品冰燕麥拿鐵／馥芮白，7杯520元，68折（原價110元／杯）。

▼6月8日至6月15日，推出「數位禮物畢業季」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●周一咖啡日

7-11即日起至7月31日，每周一限定，在門市及OPENPOINT APP，同步推出咖啡優惠「兩杯99元」，等於最低55折起，適合上班族自己喝或跟同事合購。

特大杯濃萃美式（原價65元）、特大杯濃萃拿鐵（原價75元），任選2杯99元。
特大杯厚乳拿鐵（原價85元），2杯99元。
中杯精品美式（原價80元）、中杯精品拿鐵（原價90元），任選2杯99元。

▼7-11周一限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●周一咖啡日

全家在6月9日周一限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至7月31日。

大杯特濃美式，兩杯65元，60折（原價55元/杯）。
大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。
大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。
大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

▼全家周一限定咖啡優惠，兩杯55折起。（圖／全家提供）

●茶飲買2送1

全家即日起至6月10日，「Let's Tea」買2送1：

Let's Tea 40元系列，買2送1，67折（原價40元／杯）。
Let's Tea 55元系列，買2送1，67折（原價55元／杯）。
Let's Tea 65元系列，買2送1，67折（原價65元／杯）。
FMC瓶裝茶700ml，買2送1，67折（原價30元／杯）。

▼全家茶飲優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富門市即日起至6月10日：

大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。
大杯特濃拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。
大杯黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，5折（原價79元／杯）。
大杯抹茶珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價79元／杯）。
特大杯波霸黑糖奶茶，買1送1，5折（原價79元／杯）。
特大杯泰式珍珠奶茶，買1送1，5折（原價79元／杯）。
特大杯鴛鴦珍珠奶茶，買1送1，5折（原價79元／杯）。

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超商優惠7-11全家咖啡優惠

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