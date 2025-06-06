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全家咖啡限今天「買6送6」！自帶杯折8元　加碼抹茶拿鐵買1送1

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲全家單品咖啡限時一天「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

享用單品咖啡也能省荷包！全家便利商店今（6日）推出「Let's Café好咖日」，限時一天單品美式或拿鐵「買6送6」，還有「買6杯單品、送6支哈根達斯雪糕」超殺組合。此外限定今天還有「自帶杯折8元」，省錢之外又環保。

★全家

●Let's Café好咖日

全家6月6日限定單品咖啡買6送6，還有搭配哈根達斯，跨品項買6送6組合，更有單日限定「自備飲料杯折8元」：

Let’s Café單品美式或拿鐵，同品項「買6送6」。

Let’s Café單品美式6杯，送6支哈根達斯雪糕（原價129元/支）。

Let’s Café單品拿鐵6杯，送6杯哈根達斯迷你杯（原價129元/杯）。

極鬆餅指定口味「買6送3」。

Let’s Café罐裝咖啡（香濃拿鐵／焦糖風味拿鐵）「買6送6」。

▼全家單品「買6送6」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▼全家6月6日單日限定「自備飲料杯折8元」。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●周末康康5、加碼「買1送1」：

此外，全家周末6月6日至6月8日期間，還加碼濃厚靜岡抹茶拿鐵「買1送1」。同步「康康5」精選5樣好康同品項買1送1，包括超人氣霜淇淋。

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●超值五六日

7-11同步在6月6日至6月8日推出「超值五六日」，多項飲品、冰品、甜點、日用品「買1送1」，包括桂冠愛媛柑橘雪酪、巨峰葡萄蘋果雪酪、可口可樂435ml、伴點巧克力牛奶、Niseko紅茶奶蓋雪糕、韓國SF壓扁可頌麵包、味味A炒泡麵 爆香三杯風味、雪肌粹淨白美肌BB霜等，通通「買1送1」。

▼7-11「超值五六日」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●7日品茶優惠

「每月7號一起品茶趣」會員擴大犒賞日，於OPENPOINT行動隨時取推出多項CITY TEA優惠：

琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，任選買10送10。

琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選4杯160元。

珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾，買2送2。

黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選4杯160元。

青梅冰茶，4杯160元。

香鑽水果茶，4杯190元。

▼7-11在7日限定茶飲優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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