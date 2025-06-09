「雲林拔釘」設罷免總部　丁學忠宣布月底成立反罷免陣營

▲公民團體「雲林拔釘」今日舉行罷免總部揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣選舉委員會下周將公布罷免丁學忠提案第二階段審查結果，公民團體「雲林拔釘」今（9）日舉行罷免總部揭牌，並對外說明第三階段宣傳期的行動規劃與在地連結策略。總部即日起正式開放，營業時間為每週一至週日，上午10時至20時。

公民團體「雲林拔釘」團隊於揭牌儀式後，進行空間導覽並說明罷免總部未來將成為行動核心，規劃常設展覽、在地課程與社區互動活動，期盼透過更貼近民眾生活的方式，深化罷免議題、擴大社會參與，進一步凝聚基層民意。

團隊強調，總部的成立象徵著越來越多雲林鄉親挺身支持罷免行動。除了設立總部作為穩定據點與精神堡壘，團隊同步展開11鄉鎮的機車掃街計畫，機動深入各地街頭巷尾，將罷免理念傳遞給更多鄉親。團隊也呼籲民眾，若在街頭遇見車隊行動，請不吝給志工們加油打氣，共同撐起改革力量。

第三階段罷免投票，根據法定門檻同意罷免票數須超過6萬8752票，且多於不同意票數，罷免案方能通過。針對公民團體行動，立法委員丁學忠表示，台灣正面臨關稅戰的挑戰與衝擊，政府提不出解決對策，只會帶頭「對內」撕裂台灣人民的互信，近日行政院長卓榮泰提出預算輪迴說，更是突顯政府心中沒有人民，只顧政黨利益、政治操作，受到傷害的首當其衝絕對是國家百姓。

面對這種利用政治的恐嚇、報復手段對付人民，想要強行推翻民主選舉結果的政府，將會堅定面對，繼續做對的事，持續向鄉親報告，任職一年來為地方爭取建設，為地方謀福利，用心為地方打拼，6月28日亦會成立「反罷免」總部，呼籲支持者一定要站出來投不同意票，守護民主價值，一起力挺有做事的立委。

▲立法委員丁學忠表示，6月28日亦會成立「反罷免」總部，呼籲支持者一定要站出來投不同意票，守護民主價值，一起力挺有做事的立委。（圖／記者游瓊華翻攝）