新國會智庫民調／北市54％民眾反罷免　蔣萬安滿意度輾壓賴清德

▲國民黨立委羅智強今日公布最新民調。（圖／羅智強辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主導的罷免民進黨立委吳思瑤和吳沛憶行動，因領銜人以及連署書份數不足等原因，於7日宣告失敗，目前藍綠在大罷免的比數還是31：0。由國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今（9日）發布大罷免相關民調，據民調結果顯示，有54％受訪者認為大罷免對台灣有負面影響，另有33.5％認為有正面影響，且有55.4％受訪者認為，只要四分之一選民同意，就能罷免立委並不合理。

羅智強表示，民調以「當選立法委員，要獲得多數選民支持，但只要四分之一選民同意，就會被罷免，請問您覺得合不合理」為題，受訪民眾認為不合理的比例遠高於合理。認為不合理為55.4％、認為合理僅33.8％。交叉分析顯示，認為「不合理」的比例，在40歲至69歲族群有6成上下、在專科學歷有高達65.5％，另在泛藍支持者有86.9％、民眾黨支持者有77.2％為主。

若民調問到「認為推動大罷免對台灣社會有正面影響還是負面影響」時，有54％的受訪者認為負面，僅33.5％認為正面。交叉分析顯示，以男性57.4％、40歲至69歲族群達6成上下、專科學歷為63.9％、民眾黨支持者87.3％、泛藍支持者85.3％等分層，認為負面的比例較高。

民調再問到「行政院表示，因為立法院刪減中央政府總預算，所以行政院要刪減撥給地方政府用於教育、社會福利和基礎設施的一般性補助款25％，請問您支不支持行政院的作法？」時，54.3％民眾並不支持，僅31.8％支持行政院的作法。

民調另問及，總統賴清德的施政表現滿意度，調查結果顯示，滿意度42％、不滿意度49.8％；而台北市長蔣萬安市長的施政表現滿意度，調查結果顯示，滿意度60.9％、不滿意度30.3％，呈現滿意遠高於不滿意的趨勢。

本次民調以今年將涉及罷免投票的八個行政區，設籍在台北市年滿20歲以上的民眾為調查對象。委託由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行。調查時間為今年5月26日至29日及6月2日至3日。本次調查共完成2014份有效樣本，在95％信心水準下，整體抽樣誤差為2.2個百分點。

新國會智庫說明，本次調查依照台北市八個行政區真實資料逐一進行卡方檢定，確保符合母體比例。若檢定結果與母體結構有顯著差異，加權方式採用「多變數反覆加權」，依序以性別、年齡、行政區變項進行權數調整。統計檢定顯示，加權後的樣本資料結構分布與今年4月的母體人口結構資料一致，無顯著差異。

