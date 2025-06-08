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民進黨正式動員參戰大罷免！黨公職如何助拳？　他列5大工作

▲▼曹興誠 沈伯洋 全台大罷免 反對政治詐騙 找回專業國會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠、民進黨立委沈伯洋力拚全台大罷免。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

大罷免準備進入第三階段，聯電創辦人曹興誠傳出5月曾跟民進黨秘書長林右昌見面，但兩人對大罷免的看法有歧見，最後不歡而散。對於民進黨接下來，要如何協助公民團體，政治工作者張益贍8日建議，民進黨不只是要當後盾，更應該「並肩作戰」；他也列出，民進黨公職可以協助的5大工作。

據指出，曹興誠在5月底跟林右昌見面，本來是要討論第三階段投票，以及後續補選的合作策略；不過，林右昌在會談中談及自己的觀點，直言自己本質上不贊同罷免，他認為大罷免不是民主的常態。但是林的此番談話，當場惹怒曹興誠，曹甚至當場拍桌子大罵，雙方不歡而散，會議結束後，還打電話給潘孟安告狀，要求民進黨換個人去談。

對此，曹興誠坦言，自己曾經抱怨民進黨秘書長林右昌，對支持大罷免，算計過多，不夠積極。不過，他也強調，他昨天看到民進黨議員全部出面支援罷免，他的疑慮已經消除。

對於民進黨接下來在大罷免的議題上，要如何協助公民團體，或是扮演什麼角色？張益贍建議，民進黨不只是要當後盾，更應該「並肩作戰」；他也列出，民進黨公職可以協助的5大工作。

有關張益贍所列出的5大工作包括：第一，協助罷團掃街、掃市場、站路口，申請、行政協調及安全維護；第二，辦理客廳會（組織動員）；第三，電話拜票催票；第四，造勢活動之動員；以及第五，協助文宣、同意罷免看板。

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