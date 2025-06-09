最終還是31：0？15罷綠委案已9案告吹　僅剩6案未揭曉　

▲國民黨日前罷免吳思瑤活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼展開，之前已有31名藍委二階連署送件達標，另外也有15位罷免綠委案進入二階，目前已是最後衝刺階段，但在爆出全台幽靈連署、還有罷綠團體內部矛盾等爭議後，有多少罷綠委案最後能完成送件呢？外界十分矚目。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理罷免綠委進度與截止日期，供讀者參考。

根據中選會公布資料，有15位民進黨立委罷免案進入二階，截至今（9日）已有9案已達連署截止日，分別是陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘。

本來藍軍寄予厚望的台北士林北投綠委吳思瑤與中正萬華吳沛憶罷免案，連署期間除深陷幽靈連署的司法風波，更出現罷團與黨中央矛盾、領銜人退出等爭議，7日勉強赴北市選委會送件，卻分別因領銜人張克晉未到場與連署份數差距3000份，遭拒收致無法完成送件；至於其他包括原住民陳瑩、伍麗華，台中蔡其昌、何欣純，新北蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘，皆因罷團連署未達安全門檻，而沒有赴選委會送件，等於宣告失敗。

目前僅剩6位民進黨立委罷免案還未結束，截止日分別是台南王定宇、林俊憲6月10日；高雄黃捷、許智傑6月14日；新 北李坤城6月23日；宜蘭陳俊宇6月24日。

然而，新北的李坤城罷免案領銜人宋建樑日前因納粹服裝手勢鬧出軒然大波，後續神隱；台南的王定宇、林俊憲罷免案，台南地檢署已起訴國民黨多位幹部連署涉「偽造文書」；高雄的黃捷、許智傑罷免案，罷團雙罷劫內部鬧翻，負責人徐尚賢父親徐國祥與總幹事朱磊互相開嗆，甚至搬走近10箱連署書劃清界線；依照此狀況，6件罷綠委案最終能否如期完成送件，仍是未知數。

▼15位綠委罷免案二階截止日。（圖／記者郭運興製圖）