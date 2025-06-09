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大罷免還是31：0　游盈隆談最後結局：國會席次結構可能重新洗牌

▲▼核管法 表決 三讀 敲槌 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大罷免階段仍31：0，游盈隆談結局「國會席次結構可能重新洗牌」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「罷雙吳」連署7日宣告失敗，大罷免二階送件藍綠委人數差異達到31：0。台灣民意基金會董事長游盈隆8日表示，接下來三階罷免結果才是最重要的，也必然會牽動國會權力結構的重整，台灣政局將出現不可測的變化，國會席次結構可能重新洗牌。

游盈隆8日在臉書指出，二階罷免綠委吳思瑤及吳沛憶雙雙宣告失利，除凸顯近期國民黨臨事吊兒啷噹、漫不經心、士氣低迷、虎頭蛇尾外，也暗示一個驚心動魄的三階罷免已然成形，「在接下來不到兩個月內，台灣政局將出現不可測的變化，國會席次結構可能重新洗牌」。

游盈隆說，三階罷免過程肯定是驚心動魄，沒有一個面臨被罷免的藍委有把握絕對能過關，例如人稱花蓮王的傅崐萁已開始跑反罷免行程，每天起個大早送水、打躬哈腰、陪笑臉，訴說自己在立院的豐功偉業，洪孟楷號稱全國第一高票立委也勤跑基層，「幹嘛那麼緊張，因為沒有絕對把握可以躺著過關」。

游盈隆表示，大罷免本質是民進黨支持者的自力救濟行動，因為這些人無法忍受民進黨在國會被藍白多數聯盟「凌遲」，但沒有民進黨力挺，大罷免也絕對走不到現在的情況，「在某個意義上，對於民進黨中央來說，大罷免發展到現在，其實是無心插柳柳成蔭」。

游盈隆指出，接下來的三階罷免結果才是最重要的，至於最後究竟有幾席確定會被罷免「這是天機」，一言以蔽之，三階罷免過程必然驚心動魄，結果仍在未定之天，因為變數很多，但必然牽動國會權力結構的重整。

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