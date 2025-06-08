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護北市5藍委！藍議會黨團11日開反罷戰略會　擬推大造勢催投票率

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨黨主席朱立倫率縣市長蔣萬安、盧秀燕、侯友宜等人上台 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市黨部、國民黨中央擬辦大型造勢替藍委刺激反罷免投票率。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免進入最後投票階段，國民黨主席朱立倫喊出「區域聯防」，要各縣市動起來背水一戰。據悉，台北市黨部本周三（11日）中午將召開黨團大會，討論罷免第三階段戰略及分工，國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，以台北市長蔣萬安為首的「母雞帶小雞」策略布局陸戰，空戰輔以立院議題攻防，力保5席藍委，務必強化陸戰固本，黨部與黨中央規劃大型造勢活動；他無奈表示，藍軍投票意願低是目前最大的困境，只能不斷炒高「厭綠」情緒刺激投票率。

大罷免進入第三階段深水區，國民黨定調「區域聯防」將比照九合一大選模式，催出反罷免票，藍營人士指出，這次大罷免的重點區域是直轄市，投票率也是成敗的最大關鍵。據黨內民調指出，北市其實不同意罷免高出同意罷免，但同意罷免儘管民調不及不支持，投票率卻高達8至9成，但不同意罷免的投票意願僅6成，但若要衝高到6成以上，勢必要白營挹注，因此開始有立委於地方掃街、宣講時不斷強調是藍白合反罷免。

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

▲李明賢表示，蔣萬安全力助陣進入罷免三階段的北市五名藍委 。（圖／記者李毓康攝）

策略部分，重點還是在於各縣市首長的「母雞」角色。李明賢強調，黨內將調整戰略全力回防，蔣萬安在總質詢後就有各種市政座談會等行程，黨部周三就會討論，包括5區立委接下來辦客廳會、政策說明會等，目前已有排定如藍委李彥秀場次，會先鞏固陸軍組織的基本盤；在空戰則會結合立院進行議題攻防分進合擊，因只靠組織戰，藍營支持者的投票率恐催不出來。

李明賢指出，現在討論北市藍委會被罷掉幾席還不太準，但在北市告急3姝中，首當其衝的是王鴻薇的中山、北松山（台北市第三選區），中山區藍綠支持結構約為4比6，因此在僅需25%選民同意就能罷免成功的前提下，藍營不只要在北松山全面催出「不同意罷免票」，更需要在偏綠的中山區蒐集「不同意票」，避免該區同意罷免票暴衝，才能平衡雙方票數。至於第二危險的徐巧芯，黨內分析，她最大的困難仍是無法說服前立委費鴻泰出面支持以及超高仇恨值，李明賢則說，地方還在等前藍委費鴻泰表態，「相信黨最後會有整合」。

▲台北市國民黨議會黨團周三召開黨團大會，商討反罷免三階策略。（圖／讀者提供）

▲台北市國民黨議會黨團周三召開黨團大會，商討反罷免三階策略。（圖／讀者提供）

李明賢坦言，罷免不像總統大選，全國有共同的人選可以催票，而是各自區域，各自戰爭，正常選舉時，討厭民進黨的泛藍選民會投給國民黨候選人，但罷免戰不同，藍委們找不到攻擊的敵人，經常只能防守或是被動出擊，支持者們也很難被催出激情，導致投票意願偏低，讓處於危險名單上的藍委十分焦慮。

要如何突破這樣的困境？李明賢說，現在不只是要催出基本盤的問題，而是空陸戰要並行才有辦法抗罷，黨部市議員們會拚陸戰固本，空戰則是藍委與黨中央都要分進合擊；他表示，除了戰鬥藍發起人趙少康先前與藍委們召開便當會，商討黃金周車掃、選前之夜大造勢，黨中央與台北黨部也有規劃未來將舉辦超大型造勢，規模會與4月26日上凱道差不多，但一切還是在討論當中，全黨一定會發揮出最大戰力，務必在最後階段強力宣傳「討厭賴清德」，進而催出泛藍出門投票動力。

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