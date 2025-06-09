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杜微新書記錄台鐵公司化歷程　太魯閣事故家屬批：無法接受邀功

▲▼台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》。（圖／台鐵公司提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司前董事長杜微7日發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》，記錄從基層一路晉升至局長、董事長歷程，揭密公司化關鍵內部會議和「518密約」。太魯閣事故家屬代表團體「太魯閣的眼淚」今則發出聲明強調「歷史不能被扭曲」，無法接受一位在2起重大事故中擔任主管的人出書邀功，自稱「主導台鐵公司化改革」。

「太魯閣的眼淚」今發表聲明指出，「太魯閣的眼淚還在流」，49條人命的犧牲不該被遺忘，更不能被某些人拿來當成個人包裝功勞、重塑歷史的工具，無法接受一位在2起重大事故中擔任主管、應負責任卻毫無作為的人，如今卻出書邀功，自稱「主導台鐵公司化改革」。這樣的行為不只是對歷史的扭曲，更是對犧牲者與改革者的踐踏與侮辱。

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「太魯閣的眼淚」指出，2018年10月21日普悠瑪號翻覆事故發生時，杜微擔任台鐵局副局長，督導行車保安委員會業務；2021年4月2日太魯閣號出軌事件發生時，杜微為副局長，督導運安處業務。這2起事故釀成67條人命的悲劇，正是台鐵體制與安全管理全面崩潰的結果。

「太魯閣的眼淚」表示，2起事故發生時，杜微是對行車安全與運輸監督應負責任的主管之一，但他事故後從未公開說明或負責，當上董事長1年3月，卻選擇在台鐵改革最艱難時刻辭任董事長，轉身出書邀功。

「太魯閣的眼淚」重申，台鐵公司化之所以成真，不是任何人「主導」，而是因為社會的痛與壓力，是因為普悠瑪事故與太魯閣事故的沉痛代價讓國家機器不得不動起來。真正的推動過程，是由總統府、行政院、交通部、立法院與台鐵攜手協作，一步步通過《台鐵公司化設置條例》。

「太魯閣的眼淚」也說，所謂「0518紅眼會議」，真正召集與主導的是交通部次長與高層政策團隊，會議焦點在於員工權益、資產條文等議題的最後協調，與杜微主導無關，更非由其定案。

「太魯閣的眼淚」強調，台鐵公司化的成果不容個人據為己有，改革的動力來自人民的怒吼，進程來自體制內無數人的堅持，不屬於任何一人，更不屬於選擇退場的人。

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