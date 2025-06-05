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花東優惠加碼害台鐵短收1.46億　交長：爭取國發會基金協助

▲▼交通部長陳世凱主持道安記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月23日調漲票價，並首次推出「花東會員優惠」，行政院今宣布點數加碼5倍到8倍，等於最多回饋92折。交通部長陳世凱表示，花東會員點數加碼後，預估台鐵將短收1.46億元，將爭取國發會花東基金協助，不要讓優惠成為台鐵負擔。

交通部長陳世凱表示，過去幾十年台鐵和高鐵針對各地民眾票價計算都是一樣的，體恤0403花蓮大地震後花東路廊嚴重損害，北迴鐵路和公路遇到天災，穩定性比較沒有那麼高，也影響花東鄉親權益，因此希望推出史上第一次花東優惠方案。

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陳世凱指出，台鐵原本規劃花東會員點數3倍或5倍，估算需要經費為8千萬元，加碼調整為點數5倍或8倍時，預估經費需要1.46億元，這個預算會爭取國發會花東基金的協助，他參加行政院會有口頭跟院長拜託這件事，希望不要讓補貼或優惠造成台鐵的負擔。

針對花東有部分聲音希望票價直接降價，陳世凱指出，優惠方案要跟台鐵溝通和協調，用會員點數的方式跟現金折抵是一樣的，不管哪個方式，民眾得到優惠比較重要。

至於宜蘭和屏東也有民代爭取台鐵給優惠，陳世凱強調，優惠出來後就會有各地的期望和壓力，感謝在地民代的建議和爭取，未來都會滾動檢討。

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