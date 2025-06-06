「鐵路便當節」集結國內外逾50業者設攤　限定版啤酒免費喝

▲鐵路便當節在台北車站登場。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵舉辦「鐵路便當節」今(6日)起到9日在台北車站登場，今年邁入第10屆，吸引國內外逾50家鐵道業者和便當業者等參與，日本也有多家鐵道業者跨海來設攤，吸引大批民眾搶逛便當節盛會。

今年「鐵路便當節」以「十載歡慶」為主題，在台北車站一樓大廳登場，邀集來自國內外超過50家品牌與單位參與，涵蓋鐵道同業、觀光旅宿、餐飲品牌、創意文創等領域。

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現場也規劃五大主題展區，包括「台鐵便當店」、「美味直送專區」、「鐵魯漢娜將主題餐廳」、「互動體驗區」與「10周年主題蛋糕」，每日限量推出多款特色便當、聯名商品及限定文創品。

▲▼鐵路便當節在台北車站登場。（圖／台鐵公司提供）

舞台活動邀請鐵道文化研究及推廣學者洪致文分享深度漫遊見解，另還有喜劇魔術秀、專業烘焙老師主題手作蛋糕示範等活動，擁有近50萬訂閱的日籍Youtuber Mana，也以台日交流的角度帶來鐵道便當推介，展現鐵道文化的多元魅力。

此外，台鐵夢工場也推出10周年限定周邊商品，包括鐵魯漢娜將慶生系列、藍皮與莒光復古車廂系列、山嵐號與海風號觀光列車系列、E1000 × E500列車交接紀念品等，現場設有五大限定互動拍照區，以及期間限定「鐵魯漢娜將拍貼機」。

活動期間還加碼推出「北啤試飲活動」，以鐵魯與漢娜將舉辦「迷你辦桌」旅途盛宴，推出結合芭樂、芒果與柳橙果汁的特色啤酒，清爽氣泡、層次豐富，凡於台鐵夢工場展區消費不限金額，即可免費試飲乙杯。

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