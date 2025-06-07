台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀》　揭公司化改革內幕、518密約

▲台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣鐵路改革見證者、台鐵公司前董事長杜微，以其40年經歷撰寫的新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》，今(7日)舉辦新書發表，這本書記錄了他從台鐵基層一路晉升至局長、董事長歷程，揭密公司化關鍵內部會議和「518密約」，描繪台鐵轉型與成長背後的挑戰與努力。

杜微自成大交通管理系畢業後，投身台鐵，歷任實習員、列車長、副站長、段長、處長乃至局長與董事長。他的職涯橫跨實務與決策層，並曾擔任交通部鐵工局運務組組長、台北捷運公司董事、中華顧問公司監察人、台灣軌道工程學會理事長、淡江大學客座講師等職務，對台灣軌道運輸發展具有深遠影響。

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杜微撰寫新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》分三大篇章，分別記錄他在台鐵的「磨練期」、「成長期」及「奮鬥期」，內容涵蓋1980年代以來的重要鐵路事件，包括「類火車」勞資抗爭、勞基法落實過程、重大事故經歷、公司化改革的內幕會議與「518密約」等，呈現鐵道人40年心路歷程的紀實與告白。

該本新書也獲得多位重量級人士專序推薦，包括前行政院長蘇貞昌、交通部長陳世凱、中華郵政董事長王國材、國防部前副部長徐衍璞、總統府戰略顧問熊厚基等。蘇貞昌在推薦序中指出：「這本書是杜微40年鐵道人生的真情記錄，也反映出台鐵世代傳承的職人精神與改革決心。」

▲台鐵前董座杜微新書發表舉辦簽書會，吸引不少民眾。（圖／讀者提供）

新書發表會今下午台北車站舉行，杜微親自分享寫作初衷與心路歷程。現場聚集各界貴賓，包括歐洲商會政府事務代表李世偉、淡江大學教授陶治中皆出席致詞與導讀，給予新書高度肯定。發表會後，杜微於台北車站大廳福井食堂攤位舉辦簽書會，吸引眾多讀者排隊。

為慶祝新書上市，6月7日至8日於台北車站一樓設有限定優惠活動，包括新書75折、贈送便當節商品優惠券，以及限量300本加贈「永保安康紀念車票書籤」。自6月10日起，《台鐵之戀》將於全台各大通路全面上架，並陸續舉辦環島鐵路簽書分享會。