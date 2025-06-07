　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀》　揭公司化改革內幕、518密約

▲▼台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣鐵路改革見證者、台鐵公司前董事長杜微，以其40年經歷撰寫的新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》，今(7日)舉辦新書發表，這本書記錄了他從台鐵基層一路晉升至局長、董事長歷程，揭密公司化關鍵內部會議和「518密約」，描繪台鐵轉型與成長背後的挑戰與努力。

杜微自成大交通管理系畢業後，投身台鐵，歷任實習員、列車長、副站長、段長、處長乃至局長與董事長。他的職涯橫跨實務與決策層，並曾擔任交通部鐵工局運務組組長、台北捷運公司董事、中華顧問公司監察人、台灣軌道工程學會理事長、淡江大學客座講師等職務，對台灣軌道運輸發展具有深遠影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜微撰寫新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》分三大篇章，分別記錄他在台鐵的「磨練期」、「成長期」及「奮鬥期」，內容涵蓋1980年代以來的重要鐵路事件，包括「類火車」勞資抗爭、勞基法落實過程、重大事故經歷、公司化改革的內幕會議與「518密約」等，呈現鐵道人40年心路歷程的紀實與告白。

該本新書也獲得多位重量級人士專序推薦，包括前行政院長蘇貞昌、交通部長陳世凱、中華郵政董事長王國材、國防部前副部長徐衍璞、總統府戰略顧問熊厚基等。蘇貞昌在推薦序中指出：「這本書是杜微40年鐵道人生的真情記錄，也反映出台鐵世代傳承的職人精神與改革決心。」

▲▼台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀：改革成長的笑與淚》。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵前董座杜微新書發表舉辦簽書會，吸引不少民眾。（圖／讀者提供）

新書發表會今下午台北車站舉行，杜微親自分享寫作初衷與心路歷程。現場聚集各界貴賓，包括歐洲商會政府事務代表李世偉、淡江大學教授陶治中皆出席致詞與導讀，給予新書高度肯定。發表會後，杜微於台北車站大廳福井食堂攤位舉辦簽書會，吸引眾多讀者排隊。

為慶祝新書上市，6月7日至8日於台北車站一樓設有限定優惠活動，包括新書75折、贈送便當節商品優惠券，以及限量300本加贈「永保安康紀念車票書籤」。自6月10日起，《台鐵之戀》將於全台各大通路全面上架，並陸續舉辦環島鐵路簽書分享會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追平中職紀錄！許基宏跨場連4打席開轟　近6戰狂敲7轟
新冠病患暴增急診緊繃　陳時中曝「待床警戒值」
快訊／林書豪率國王驚天逆襲　挺進TPBL年度總冠軍賽
彰化驚傳涉性侵案校長擬回鍋　教育處說話了
快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級
南韓史上最惡劣淫魔！「裝瓦斯抄表員」性侵184女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀》　揭公司化改革內幕、518密約

獲頒台東大學名譽博士　陳樹菊：謝謝大家沒嫌棄我路邊攤賣菜

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

誤用好友充電線「被要求出錢」他錯愕！網聽懂暗示：擺錯重點了

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【同學太性感囉】高中畢業典禮嗨跳KPOP　網讚：男生騷起來沒有女生的事

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

快訊／19:09台南楠西區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

台鐵前董座杜微發表新書《台鐵之戀》　揭公司化改革內幕、518密約

獲頒台東大學名譽博士　陳樹菊：謝謝大家沒嫌棄我路邊攤賣菜

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

誤用好友充電線「被要求出錢」他錯愕！網聽懂暗示：擺錯重點了

追平曾陶鎔中職紀錄！許基宏跨場連4打席開轟　近6戰狂敲7轟

林靖凱開轟、飛力獅7局無失分　統一3比2力克味全3連勝

做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

郵局ATM狂吐「亂碼紙捲」　真相曝光：不是被駭

明年健保費恐漲？陳時中不說死：醫療費用應「上升多一點」

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場　百對親子青埔大玩海洋變裝

快訊／林書豪率國王驚天逆襲　橫掃戰神挺進TPBL年度總冠軍賽

桃猿動紫趴吸12111人本季新高！陳柏豪9局放火遭台鋼追平

春夏「非花香水」推薦！雪松、西西里咖啡、開心果　充滿驚喜更耐聞

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

生活熱門新聞

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

逢甲畢典吵到取消！大馬僑生：爸飛4小時來台

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

一踏上日本「撲鼻1味道」台灣聞不到！大票人點頭

吃Buffet見「台灣人1習慣」外國人傻眼！全場秒懂

即／家長鬧場！逢甲機電系畢典取消　將補辦

家長大鬧取消！網見「今晚逢甲全校畢典」：再鬧一場就服了

快訊／國一北上客運翻覆！　一度封閉塞爆

今年首颱情況有變！　鄭明典貼衛星雲圖揭1狀況

還原「逢甲畢典」場面！畢業生乾等2.5小時

他喝豆漿「講出經典廣告詞」同事卻問號

更多熱門

相關新聞

台鐵宜蘭線2橋梁改建切換　6/7起影響4列車延誤

台鐵宜蘭線2橋梁改建切換　6/7起影響4列車延誤

為提升鐵路行車安全和防災能力，台鐵辦理「宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程」，東正線將於6月7日跨8日辦理軌道切換作業，預計將影響4列車次延誤，每列次誤點間約為3至12分鐘。

「鐵路便當節」集結國內外逾50業者設攤　限定版啤酒免費喝

「鐵路便當節」集結國內外逾50業者設攤　限定版啤酒免費喝

型男醫師脫掉白袍「6塊肌、人魚線」大放送！

型男醫師脫掉白袍「6塊肌、人魚線」大放送！

花東優惠加碼害台鐵短收1.46億　交長：爭取國發會基金協助

花東優惠加碼害台鐵短收1.46億　交長：爭取國發會基金協助

台鐵花東優惠採實名票　轉讓或拒驗票加罰5成

台鐵花東優惠採實名票　轉讓或拒驗票加罰5成

關鍵字：

台鐵杜微新書台鐵之戀公司化518密約

讀者迴響

熱門新聞

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

花蓮女屍遭浪拍打上岸！死者身分曝光

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

日美少女體操選手宣布轉行拍AV

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

北市嚴重車禍「駕駛噴飛」　目擊女嚇哭：頭上都是血

即／北市自小客撞遊覽車翻覆　2人無呼吸心跳

獨家／金曲獎頒獎典禮爆「沒有主持人」！

花旗突宣布在華裁員3500名技術人員

撞擊畫面曝！北市小客車猛撞遊覽車母子雙亡

更多

最夯影音

更多

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面