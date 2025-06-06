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台鐵宜蘭線2橋梁改建切換　6/7起影響4列車延誤

▲▼因應沙雕季，台鐵3列自強號增停福隆站。（圖／台鐵公司提供）

▲因應宜蘭線橋梁改善工程切換，台鐵4列車將延誤。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升鐵路行車安全和防災能力，台鐵辦理「宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程」，東正線將於6月7日跨8日辦理軌道切換作業，預計將影響4列車次延誤，每列次誤點間約為3至12分鐘。

原第三雙溪橋於民國72年竣工通車、民國73年完成擴建東正線，使用迄今已40餘年，該橋位於貢寮至福隆站間，屬新北市田寮洋濕地範圍區，是雙溪河入海前的洪泛平原，這處天然窪地亦是候鳥飛到台灣的第一站。

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近年因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路路線中斷，尤其90年納莉颱風及93年納坦颱風過境期間，就曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。

為提升行車安全，並落實政府推動「易淹水地區治理計畫」，並改善強化鐵路橋梁結構和耐震，台鐵公司啟動「鐵路行車安全改善計畫—第三雙溪及新社橋改建工程」，原橋長80公尺，新橋總長485公尺，橋梁底提高2.63公尺，跨河段設計跨徑改為40公尺4跨連續箱梁橋跨越雙溪河，新橋完成後一併改善軌道小半徑曲線，強化安全與防災。

台鐵公司表示，配合切換工程，東正線預計6月7日跨8日辦理軌道切換作業，將影響6月7日1班北上區間快車4039次，以及6月8日3班區間車，包括北上4107次、南下4112次、4118次，總共4列次，每列次大約延誤3到12分鐘。

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