台鐵爆「攝狼」偷拍男同事洗澡　司機員遭逮神隱閃辭

▲台鐵一名司機員傳出偷拍男同事淋浴，被逮後閃辭。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵5月下旬傳出司機員宿舍出現「偷拍狼」，一名男司機員趁男同事在開放式淋浴間洗澡時，持手機偷拍2名男同事裸身畫面，受害人發現後追出要求檢查手機，該名司機員被逮後刪除影像，不過隔天隨即神隱曠職，事後閃辭，台鐵也將研擬在男淋浴間加設隔間。

台鐵司機員輪班值勤到外站，會在該處機務段宿舍留宿，目前包括新竹、潮州等新建宿舍採套房式的衛浴設備外，部分較舊男宿舍為開放式淋浴空間，未料今年5月下旬竟發生首例司機員宿舍「偷拍」事件。

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一名七堵機務段男性司機員值勤到中部，當晚入住彰化機務段宿舍，卻在淋浴室用手機偷拍2名男同事洗澡畫面，其中一名受害司機員發現後追出，發現手機裡有自己遭偷拍畫面，隨即要求刪除，並向上通報。

據了解，該名持手機偷拍的司機員隔天返回七堵機務段後就神隱失聯，人事主管發現該司機員沒有出勤，且聯繫不上，事件發生後消失不見蹤影，最後人事主管到該司機員家中才找到人，該司機員則當面提出離職。

對此，台鐵公司證實，該名司機員6月2日已經離職，由於該事件屬於告訴乃論，他與受害人當下達成和解，因此受害人沒有報警，之後該司機員沒有出勤且離職，台鐵無法對他行政處分。

不過台鐵公司強調，該事件在接獲通報後，已經行文給各機務段，要求針對所有司機員備勤房舍盤點，針對非套房式的共用淋浴間，可提出加強隱私和改善等回報，研擬增設推門且具門鎖的隔間，或其他強化隱私的精進作為，保護同仁的隱私。