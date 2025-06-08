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跨界融合！醫院舉辦美展開幕茶會　融合美與善

▲▼ 嘉義醫院與青溪新文藝學會聯合舉辦《爍石流金．神搖目奪》美展開幕茶會 。（圖／衛服部嘉義醫院提供）

▲▼ 嘉義醫院與青溪新文藝學會聯合舉辦，《爍石流金．神搖目奪》美展開幕茶會 。（圖／衛服部嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓藝術走入生活及醫療場域，衛生福利部嘉義醫院與嘉義市青溪新文藝學會攜手合作，於今日上午在院區一樓舉辦《爍石流金．神搖目奪》會員美展開幕茶會，吸引眾多貴賓與藝文愛好者熱情參與。未來雙方也將持續合作，於院區藝文走廊展出更多融合美與善的藝術作品，為民眾營造更有人文溫度的就醫環境。


此次展覽自6月7日起至6月30日止，展出80位會員85件創作，涵蓋水墨、書法、攝影、油畫、粉彩、酒精畫、複合媒材、陶藝、木雕等多元形式，作品風格各具特色，展現創作者豐沛的藝術能量。現場同時安排書畫揮毫、琉璃工藝體驗課程與健康講座，充分體現藝術、人文與醫療的跨界融合。

▲▼ 嘉義醫院與青溪新文藝學會聯合舉辦《爍石流金．神搖目奪》美展開幕茶會 。（圖／衛服部嘉義醫院提供）


開幕茶會貴賓雲集，包括中部地區後備指揮部政戰主任韓順操上校、嘉義後備指揮部胡嘉宏指揮官、嘉義市傅大偉議員、嘉義縣詹婉蓁議員、嘉義市新富里廖淑玲里長、嘉義市文藝作家協會林琬璇理事長等人皆蒞臨共襄盛舉，展現地方對藝文發展與醫療人文建設的高度支持。

▲▼ 嘉義醫院與青溪新文藝學會聯合舉辦《爍石流金．神搖目奪》美展開幕茶會 。（圖／衛服部嘉義醫院提供）


嘉義市議會議長陳姿妏致詞時表示，感謝嘉義醫院莊仁賓院長與青溪新文藝學會的用心安排，讓藝術不僅成為療癒的力量，也讓醫院空間更加溫暖而有情感深度。嘉義市文化局局長謝育哲亦表示，高度肯定學會長年推廣在地藝文不遺餘力，此次於醫療場域展出別具意義，是推動社區文化扎根的重要實踐。嘉義醫院陳詩典顧問指出，醫院長期致力於營造具人文關懷的就醫環境，此次有機會與學會合作，更彰顯藝術與醫療結合的價值，讓民眾在候診與陪病過程中，也能感受到來自藝術的撫慰與支持。

▲▼ 嘉義醫院與青溪新文藝學會聯合舉辦《爍石流金．神搖目奪》美展開幕茶會 。（圖／衛服部嘉義醫院提供）


青溪新文藝學會理事長林家儀則表示，七年前開始起即與嘉義醫院社工室主任林佳慈建立合作夥伴關係，共同推動醫學與人文藝術的結合，讓候診空間成為心靈放鬆與轉化心境的重要場域。學會自民國73年創立以來，秉持「愛國、愛鄉、愛家」的理念，積極推動文藝教育與社會美育，歷屆理事長與會員群策群力，建立了深厚的藝文底蘊與社會影響力，致力提升會員作品的可見度與藝術價值。


嘉義醫院表示，透過與藝文團體的深度合作，讓醫療場域注入藝術與音樂的溫度，期盼藉由每幅畫作與每件創作，傳遞希望與療癒的力量，成為病患與家屬心靈上的安慰與支持。未來將持續拓展藝術走入醫療的多元展演計畫，為打造兼具專業與人文的友善醫療環境努力不懈。

 
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