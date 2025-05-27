五月感恩月活動　嘉義醫院闖關遊戲助長輩學習健康知識

▲▼ 嘉義醫院舉辦「五月感恩月 愛的接力-長輩放心玩」闖關活動 跨團隊合作打造溫馨互動時光 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為歡慶五月感恩月，衛生福利部嘉義醫院日前特別為護理之家與日間照顧中心的長輩舉辦「五月感恩月 愛的接力－長輩放心玩」主題活動，於醫院大廳與民眾同樂。結合各專業團隊設計一系列有趣且寓教於樂的闖關遊戲，讓長輩在輕鬆愉快的氣氛中學習健康知識、促進身心活力，更在團隊溫暖的陪伴下度過難忘的上午時光。

由嘉義醫院營養室、藥劑科、復健科、社工室、門診護理團隊、健康管理中心及社區長照中心攜手規劃，以「闖關」為主軸，設計出多個結合健康促進與長輩互動的趣味關卡。營養室以「我的健康菜盤」為題，教導長輩如何正確分類食物、掌握均衡飲食；藥劑科藥師則透過遊戲互動方式，宣導正確用藥知識，提醒長輩日常用藥安全；社工室同仁則精心設計多元衛教環節，宣導預立醫療、安寧療護、家暴防治、兒少保護、性平權益等重要議題，傳遞社會安全與尊重生命的價值。

此外，復健科也帶來活潑的乒乓球遊戲，不僅促進長輩肢體活動與協調能力，更讓現場笑聲不斷；門診護理師與健康管理中心團隊則分別介紹B、C型肝炎防治與五癌篩檢的重要性，提升長輩對健康風險的認識與篩檢意願；社區長照中心也設置專區，說明家庭照顧者支持服務，強調長照不只是「被照顧」，更是「彼此支持」的過程。

活動尾聲由護理之家與日照中心的社工帶領團康遊戲，讓長輩在歡笑中彼此互動、共築溫馨情感。和牛涮嘉義垂楊店也特地到場設攤支持活動，現場現烤香氣四溢的鯛魚燒，讓長輩在活動結束後一邊享用甜點、一邊交流今日的收穫與喜悅，為整場活動畫下完美句點。

嘉義醫院表示這場「愛的接力」活動不僅是醫療團隊衛教成果的展現，更象徵跨單位攜手合作、用心關懷的力量。透過創新的互動模式，讓長輩們不只是被照顧的對象，更是充滿活力、終身學習的參與者。未來，嘉義醫院也將持續透過多元活動，深化醫療與社區照護的連結，實踐「以人為本」的長期照顧精神。