關懷地方健康！　嘉義醫院攜手保安宮聯合義診

▲▼ 嘉義醫院攜手保安宮舉辦社區義診 ，守護民眾健康 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實在地健康關懷，衛生福利部嘉義醫院與嘉義保安宮攜手合作，11日共同舉辦社區義診活動，結合宗教力量與醫療專業，為地方民眾打造一場兼具醫療服務與健康教育的一站式健康促進服務，民眾踴躍參與活動現場氣氛熱烈。

此次義診活動由嘉義醫院莊仁賓院長親自帶領醫療團隊到場服務，現場提供社區民眾常見內外科疾病諮詢及初步評估建議。同時，由心臟內科羅勖中醫師為民眾進行心臟疾病預防衛教，提供高血壓、心律不整等慢性病健康建議，讓民眾在熟悉的保安宮就近獲得專業的醫療諮詢。

嘉義醫院社區健康部同步規劃完整的義診服務內容，包括血壓血糖量測、B、C型肝炎篩檢、子宮頸抹片篩檢、長照資源諮詢、家庭照顧者支持服務宣導等多項健康關卡，協助民眾認識自己的健康風險，提升對疾病的警覺與防治能力。

保安宮長期致力於社會公益與社區福祉的推動，積極舉辦文教、救助及慈善活動，深受在地信眾愛戴。保安宮主委蕭文祥表示，信眾常在廟裡祈求健康平安，宗教給予人們心靈慰藉，感謝嘉義醫院團隊結合保生大帝聖誕活動，把健康照護服務帶入保安宮，將「身體的平安」落實在生活中。慈善組長蕭明章也表示，嘉義醫院與保安宮理念相合，皆以守護民眾福祉為核心，未來將持續合作擴大健康照護服務，期待透過義診活動，讓健康與祝福同步傳遞，實踐保生大帝互助互相保佑的精神。

嘉義醫院院長莊仁賓指出，醫院長期致力於深耕社區，積極落實公醫責任，透過社區健康部持續推動健康關懷站、行動醫療及多元健康促進活動，讓醫療不再受限於院所空間，打破圍牆深入街區、貼近民眾生活。一站式的預防與篩檢服務，能有效協助民眾早期發現慢性病風險並進行健康管理，透過義診把醫療服務送到宮廟，凝聚地方宗教與社會力量，更象徵「健康與平安同行」的理念。嘉義醫院也將持續與在地資源攜手合作，陪伴社區邁向更幸福、更健康的未來。