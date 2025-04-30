嘉義攜手紅瓦里成立健康關懷站　打造社區健康守護新模式

▲紅瓦里活化休憩空間，攜手嘉醫打造多功能健康據點 實踐「社區健康管家」的照護願景 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

當醫療照護從醫院走入社區，健康便不再遙遠。嘉義市紅瓦里積極落實「健康在地化」理念，透過整合社區空間與專業資源，打造一處融合健康促進、教育學習與長照諮詢的多功能關懷據點，讓健康服務真正融入居民生活之中。

紅瓦里里長蔡旻岳看見社區健康需求，特別將鐵馬道紅瓦厝站石猴後方、原為休憩用途的約20坪空間重新活化，改造為社區多功能健康據點。該空間提供居民健康諮詢、課程學習與互動交流場域，不僅美化社區環境，更為長者與慢性病高風險族群創造了便利可近的健康照護機會。

為進一步強化在地健康守護網絡，紅瓦里與衛生福利部嘉義醫院攜手合作，設立「健康關懷站」，由嘉義醫院社區健康部專業團隊定期進駐，於每月第三週週四上午8:00至9:30，於紅瓦里戶外教室提供在地居民健康促進服務。項目涵蓋血壓、血糖量測，健康生活衛教，個人化健康管理諮詢，以及轉介綠色通道與長照服務等，提供即時且多元的社區醫療支持。

嘉義醫院院長莊仁賓表示：「醫療團隊除了安排預防保健及慢性病管理之外，也會根據民眾健康風險提供個別化建議，協助建立正確健康觀念與自我照護能力。我們希望透過衛教講座、健康促進活動，提升社區整體健康識能，同時銜接健檢、慢病管理與長照等服務，建構完整的健康支持系統。」

紅瓦里健康關懷站的推動，不只是場地活化，更是一項社區健康治理的實踐。透過醫療資源與社區基層力量的結合，成功串聯教育、醫療與日常生活服務，建立起一條從預防保健到照護支持的完整健康照護。居民不需舟車勞頓，即可在熟悉的社區空間中獲得醫療與健康建議，提升自我健康照顧意識與能力。

嘉義醫院將持續擴充健康關懷站的服務內容與涵蓋範圍，並與紅瓦里攜手打造「健康守護網」，讓健康促進走入每一條巷弄，落實「社區健康管家」的永續願景，使健康成為社區居民生活的一部分，共同邁向在地安老、全人照護的理想社區。