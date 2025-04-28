健康識能提升計畫 　嘉義醫院校園疫苗施打活動

▲▼ 嘉義醫院前進校園 提升學生健康識能 預防子宮頸癌向下扎根 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為守護青少年健康，嘉義醫院社區健康部團隊日前前往輔仁國中，為國二學生免費接種第二劑九價人類乳突病毒（HPV）疫苗。醫療團隊於施打前由醫師與護理師進行完整衛教，說明HPV疫苗有助於預防子宮頸癌，學生們在了解疫苗效益後踴躍接種，展現高度防癌意識。嘉義醫院預計今年完成約1,600人次疫苗施打，持續推動校園預防保健。



現場除疫苗施打外，也加碼舉辦健康衛教活動，讓學生在疫苗接種後，同步提升健康識能。嘉義醫院藉由校園推廣計畫，將預防保健向下延伸至青少年族群，落實健康從小扎根的理念。



嘉義醫院院長莊仁賓表示，嘉義醫院長期關注市民健康，持續推動婦癌篩檢，鼓勵30歲以上婦女定期接受子宮頸抹片與乳房攝影檢查，並透過社區義診與健康活動，提高篩檢率與可近性。今年也積極將服務送進學校與社區，擴大預防保健影響力。莊院長也特別呼籲，防治子宮頸癌須從三方面著手：第一，及早接種HPV疫苗；第二，定期接受子宮頸抹片檢查；第三，建立安全性行為觀念。子宮頸癌是目前可透過疫苗與抹片篩檢有效預防的癌症之一。透過衛教與政策推廣，期盼提升女性防癌意識，打造健康人生。



輔仁國中校長李國榮則表示，感謝嘉義醫院團隊進入校園提供專業且貼心的疫苗施打服務，也感謝嘉義市政府推動免費接種政策，為學生健康把關。盼透過學校與醫療資源的結合，讓更多學生認識HPV疫苗的重要性，從小培養預防疾病的觀念，提升整體健康識能。



嘉義醫院將持續以在地健康守門人的角色，深入社區與校園，積極推動預防醫學與健康促進，共同打造健康城市，守護市民健康。