快訊／罷瑤也告吹！　吳思瑤淚崩：謝謝鄉親陪著我度過亂流

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團「地動刪瑤」今（7日）下午送件第二階段連署書，但因領銜人張克晉未出現，被台北市選委會拒收，而收件截止時間已到，罷免吳思瑤案確定告吹。對此，吳思瑤受訪時忍不住哽咽落淚，她表示，對鄉親抱歉，這段時間他們陪我挺過太多，謝謝北投士林鄉親陪著我度過亂流，這段期間承受壓力，也感受到大家非常多的支持。吳也強調，民進黨31比0解除危機的話，更能夠心無旁鶩的協助公民朋友，掃除不適任立委。

吳思瑤表示，她還沒有鬆懈下來，因為時間還沒到，任何變數都有可能，這段時間當然心境難免起伏，雖然盡可能維持從容、穩定情緒面對一切，人生就是如此，沒有人一路順風、從政也是如此，但逆風飛翔會讓我們更努力前進，這段時間的逆境跟壓力，讓自己再次檢視跟反省是否足夠堅定跟強大。

吳思瑤指出，自己不是第一次面對惡罷，2021年羅智強就曾經對她發起罷免，2025年的她成長歷練很多，這次在情緒上儘可能沒有波動，很重要的是，這一仗不是只為自己，除了要守下北投天母，更因為她是民進黨團幹事長，被鎖定成為頭號目標，是代表民進黨在這場戰役是否能守住。

對於結果，吳思瑤表示，如果真的是31比0，不只是數字輸贏，更代表民進黨團捍衛民主決心跟守護國家意志，個人部分，謝謝北投士林鄉親陪著我度過亂流，這段期間承受壓力，也感受到大家非常多的支持，抱歉為北投天母帶來一些負能量，但總會雨過天晴。

吳思瑤也透露，下一場戰役正要開始，民進黨31比0解除危機的話，更能夠心無旁鶩的協助公民朋友，掃除不適任立委，立法院需要撥雲見日、雨過天晴，身為黨團幹事長，當立法院已經不是民主場域時需要挺身而出，汰除不適任、沒有跟人民站在一起的立委，這場戰役正要開始，自己會發揮更大力量協助罷團。

至於罷免吳思瑤團隊沒有放棄，未來不排除對北市選委會提行政訴訟。吳思瑤則表示，他們的作為、攻防自己都尊重，這段時間就是一句話：民主不容造假。沒人有權力用違法犯罪方式傷害民主機制、盜用公民權益，這件事情非常重要。

吳思瑤強調，台灣是民主國家，尊重他們後續作為，也希望是否可以讓士林北投平靜一點。受訪至此，吳思瑤突然哽咽，她坦言，對鄉親抱歉，這段時間他們陪我挺過太多，希望負能量趕快過去。開車的路上很多支持者打電話、傳訊息，昨天晚上吃飯買東西，也遇到好多鄉親加油，大家都說再過一天就沒事了，謝謝大家，早上跑完行程在家大掃除，也把這段時間晦氣掃掉。

除罷免吳思瑤案告吹外，罷免吳沛憶案已確定失敗，吳思瑤表示，也要給吳沛憶秀秀，這段時間她們兩個真的是承受很多，因為不管是31比0或是31比1、比2，一定要守住台北。看到吳沛憶的努力，兩人都是在所謂艱困選區，努力經營生存下來的。能夠挺過惡罷，相信是一步一腳印在地方累積的正面成果。也謝謝士林、北投、中正、萬華的朋友，吳思瑤跟吳沛憶，台北雙吳希望可以為台北做更多、做更好。