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台61線小貨車酒駕猛撞2車！恐怖撞擊畫面曝　車尾爛毀6人送醫

記者陸運陞／新北報導

新北市台61線今天（7日）中午12時許，一輛小貨車行經林口段東華路口時，竟沒煞車直接猛撞停等紅燈的轎車及貨車，造成6個人受傷，所幸並無生命危險，警方到場，發現肇事的小貨車駕駛，酒測值0.08mg/l，詢後將依公共危險罪送辦。

據了解，駕駛小貨車的36歲陳姓男子，今天中午沿著台61線往北上方向行駛，而分別駕駛轎車及貨車的40歲李男、68歲王男，當時正在東華路口等待紅綠燈，開在後方的陳男卻疾行而來，沒踩煞車直接撞上李男及王男2人，導致李男及及車上3人感到身體不適，而乘坐陳男貨車的40歲黃男，則是小腿受傷流血。

▲陳男酒駕行經台61線林口段，直接撞上等紅燈的2輛車，造成6人受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男酒駕行經台61線林口段，直接撞上等紅燈的2輛車，造成6人受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，發現肇事的陳男輕微受傷，但生命徵象穩定，隨即替在副駕駛座的黃男包紮紙寫，連同挨撞的李男及3名乘客共6人，一同送往林口長庚醫院。警方對3名駕駛酒測，發現肇事的陳男酒測值0.08mg/l，李男及王男無酒精反應，詢後將依公共危險罪將陳男移送偵辦，發生事故原因仍待進一步釐清。

▲陳男酒駕行經台61線林口段，直接撞上等紅燈的2輛車，造成6人受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男所駕駛的貨車，車頭撞擊後玻璃嚴重碎裂。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男酒駕行經台61線林口段，直接撞上等紅燈的2輛車，造成6人受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男所駕駛的轎車，遭撞後車尾嚴重變形。（圖／記者陸運陞翻攝）

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