快訊／罷免吳沛憶、吳思瑤確定失敗　北市選委會：領銜人未依法送件

▲罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳沛憶團隊今（7日）下午2時到台北市選委會送件，不過，連署仍差法定門檻3000多份，罷免吳沛憶確定未能成案。罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」同樣送件第二階段連署書，被台北市選委會拒收，而稍早收件截止時間已到，領銜人張克晉仍未現身。台北市選委會公告，吳思瑤、吳沛憶罷免案，領銜人至今日（6月7日）截止時間前並未依法送件，收件時間已截止，結束受理收件。

罷免吳沛憶團隊今下午2時到台北市選委會送件第二階段連署書，不過，此次連署僅有19831份，差了法定門檻3000多份，罷免吳沛憶確定未能成案。罷免吳思瑤團「地動刪瑤」，下午同樣送件第二階段連署書，但因領銜人張克晉未出現，被台北市選委會拒收，而收件截止時間已到，罷免吳思瑤案確定告吹。

臺北市選委會宣告，臺北市第11屆第1選區立法委員吳思瑤、第5選區立法委員吳沛憶罷免案，連署期間為114年4月9日至6月7日，領銜人至今日（6月7日）截止時間前並未依法送件。

北市選委會於下午5時30分業由廖芳萱委員宣布收件時間已截止，結束受理收件，並由監察小組陳志明委員在場監察見證，全程也予以錄影存證。