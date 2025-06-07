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吳沛憶罷免案確定告吹　康家瑋：公道自在人心

▲▼民進黨中正萬華市議員擬參選人康家瑋（右）。（圖／翻攝康家瑋臉書）

▲民進黨中正萬華市議員擬參選人康家瑋（右）。（圖／翻攝康家瑋臉書）

記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳沛憶團隊今（7日）下午2時到台北市選委會送件，不過，連署仍差法定門檻3000多份，罷免吳沛憶確定未能成案。民進黨中正萬華市議員擬參選人康家瑋表示，市民早已受夠藍白不問是非、為罷而罷的鬧劇，中正萬華的朋友們眼睛都是雪亮的。公道自在人心，感謝中正萬華的鄉親，願意擔任吳沛憶最溫柔、堅實的後盾。

康家瑋細數吳沛憶政績，表示吳沛憶一當選立委後，就將全數選舉補助款投入公益、回饋在地，而在立法院儘管面對到藍白的反智壓制，吳沛憶仍勤勤懇懇的為爭取地方建設，他說，在中正萬華走一圈，就能看到吳沛憶在老舊校舍翻新、行人安全強化、社宅建設、公園改建、文化觀光等方方面面的政績。

康家瑋指出，這次中正萬華的聲音已經很清楚了，這已經不是第一次遇到這種為罷免而罷免的鬧劇。吳沛憶這一年多來，她就是扎扎實實、一步一腳印地跑遍大街小巷，把中正萬華的大小事都扛起來了。

康家瑋直言，自己在地方時常遇到吳沛憶，看見她與鄉親們互動的眼神、一句句溫暖的問候，都在告訴我，她是一直認真關懷著每位鄉親好朋友。

康家瑋表示，遺憾的是，從林昶佐委員那時候開始有心人士就不斷見縫插針。想罷掉認真的立委，只想製造紛亂的聲音，「我想，中正萬華的朋友們眼睛都是雪亮的。公道自在人心。此刻，中正萬華的每一份民意，我們就是未來沛憶委員最溫柔，也最堅實的後盾」。

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