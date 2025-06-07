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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衝徐巧芯說明會！雙方舌戰1小時　吳靜怡喊：從沒覺得徐不適任啦

▲▼ 吳靜怡直衝徐巧芯說明會 。（圖／翻攝直播畫面）

▲吳靜怡直衝徐巧芯說明會 。（圖／翻攝直播畫面）

記者崔至雲／台北報導

大罷免延燒，國民黨立委徐巧芯今（7日）舉辦「松信進行式」反罷免活動，而在活動現場，政治評論員吳靜怡Grace忽然現身。徐巧芯邀她上台說明「為什麼我不適任」，Grace回，「「我從來沒有說徐巧芯不適任」，引發全場鼓掌歡呼，不過後續兩人繼續辯論，雙方舌戰快1小時，最後在徐巧芯帶領全場唱國歌後，結束這場踢館鬧劇。

徐巧芯今天在復盛區里民活動中心第三教室舉行宣講，並邀請民眾黨中央委員蔡壁如、歷史哥李易修、台北市議員侯漢廷前來助陣。與此同時，吳靜怡則在臉書宣布，今天下午，將以松信區里民的身份，參加徐巧芯在復盛區民活動中心舉辦的下午茶座談。

徐巧芯一開始先整理出她2024年的國會表現，包含主題法案56案、立法院質詢102次、共同提案92案、連署法案臨時提案418案、選民報稅服務辦12場等，話鋒一轉，徐巧芯則高喊「歡迎罷免團體來現身說法！」，吳靜怡拿著國旗走到台上，台下群眾則紛紛高喊「賴清德下台！」，徐說，「罷免團體說的很多都是謊言，所以我們不怕直球對決」。

徐巧芯直言「你們說要罷免，到底有什麼問題？哪邊做得不好呢？」吳靜怡回，「第一個，我不是罷免團體。」全場譁然，徐巧芯諷刺說，「原來你不是罷免團體，但是每天跟著罷免團體趴趴走」，吳靜怡再接著說：「我不屬於任何一個罷免團體，但我代表120萬填下連署書的人」，吳靜怡接著說，士林北投罷免案未過，她覺得非常遺憾，徐巧芯則回「這裡是信義松山，你要講跟我有關的事情啊。」

吳靜怡說，她覺得國民黨應該要支持李孝亮跟賴苡任，不應該變成背骨仔。徐巧芯、歷史哥、侯漢廷則與她吵成一團，侯漢廷也說，「你要支持賴苡任應該去士林北投的場，你來這邊幹嘛？」吳靜怡再喊，「國民黨應該要改革，不應該讓他們這麼辛苦」，徐巧芯則站起來說，大家都有支持啊！侯漢廷說，「我以為你要罵徐巧芯什麼惡形惡狀，結果你在罵國民黨」。

徐巧芯再問，「你要講講為什麼覺得我不適任？」吳靜怡脫口，「我從來沒有說徐巧芯這麼地不適任。」徐巧芯說「耶！Grace支持我啦！」全場鼓掌歡呼，吳靜怡也隨著 台下民眾一起喊「徐巧芯，加油！」、「中華民國，加油！」。

吳靜怡再說，「我沒有不支持你啦」。徐巧芯開心起立對著吳靜怡鞠躬，吳靜怡說，「徐巧芯長那麼可愛，真的長得很可愛，相信這邊長輩都是這樣覺得的」吳靜怡隨後又脫口，「徐巧芯確實都有問政，但他推的政策，很多人希望可以更落實到民生上，像是1萬元趕快發。」徐巧芯及全場表示都支持普發現金。

吳靜怡也說，「我是真的捍衛中華民國，我是中華民國派」，徐說「是真的嗎？我是真的沒看過」，雙方接著討論政策，從徐巧芯比中指爭議，再到潛艦國造議題、軍公教加薪等議題，不過因為徐巧芯有主場優勢，現場民眾都幫他讚聲。

吳靜怡說，他就住在徐巧芯的選區，是以媒體人角度、里民角度參加活動，更說「我不是青鳥，我是大鵰！」吳靜怡在下台前，向在場民眾說要捍衛中華民國，守護台灣，遭徐巧芯突然打斷，徐後續帶領現場民眾唱起國歌，結束這場踢館鬧劇。

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