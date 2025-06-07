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社會 社會焦點 保障人權

彰化「短褲摳屁姐」超囂張！偷機車還摘辣椒　犯案過程全都錄

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮西調路日前發生一起竊案！一名身穿短褲、短髮的女子，大白天騎著一輛來路不明的電動摩托車，闖入民宅院子內東張西望，一手抓辣椒一手摳屁股，隨後竟從容戴上安全帽，直接騎走住戶的機車揚長而去。住戶返家後查看監視器，才驚覺家中遭竊，氣得直呼「太囂張了」！

▲彰化摳屁姐偷摘辣椒剪斷監視器竊取機車。（圖／民眾提供）

▲彰化摳屁姐偷摘辣椒，剪斷監視器竊取機車。（圖／民眾提供）

▲彰化摳屁姐偷摘辣椒剪斷監視器竊取機車。（圖／民眾提供）

▲彰化摳屁姐剪斷監視器後再竊取機車。（圖／民眾提供）

受害住戶表示，6月5日下午1點25分左右，這名女竊賊先是騎著電動摩托車在附近徘徊，挨家挨戶尋找目標。她先是偷走隔壁民宅種植的辣椒，接著剪斷監視器電線，疑似想消滅證據。隨後，她大搖大擺進入院子，左手還拿著一大把辣椒，右手不斷的摳屁股，往一旁空地走去，看到裡面停放一輛新的機車，竟直接戴上安全帽，發動引擎騎走，全程冷靜，仿佛在自家騎車一般，行徑令人傻眼。

▲彰化摳屁姐偷摘辣椒剪斷監視器竊取機車。（圖／民眾提供）

▲彰化摳屁姐騎乘一輛來路不明的電動機車。（圖／民眾提供）

和美警分局塗厝派出所獲報後，立即調閱周邊監視器追查，發現這名女賊對當地環境相當熟悉，疑似早有前科。警方證實，目前已掌握嫌犯身份，是轄區內一名列管人口，正積極偵辦中。由於她犯案時未遮掩面容，警方有信心迅速逮人，呼籲民眾若發現可疑人物，立即通報。

受害住戶無奈表示，光天化日之下，竊賊竟敢直接闖入民宅偷車，根本無視法律存在，該輛機車8萬元2年前購入，希望警方能加強巡邏，避免類似事件再發生。網友看到監視器畫面後也紛紛留言「現在小偷都不怕被拍了？」、「剪監視器還敢這麼淡定，根本慣犯！」目前全案依竊盜罪偵辦中，警方將持續追查，務必讓囂張女賊付出代價！

▲彰化摳屁姐偷摘辣椒剪斷監視器竊取機車。（圖／民眾提供）

▲彰化摳屁姐偷摘辣椒剪斷監視器竊走屋主的機車。（圖／民眾提供）

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