女友酒駕撞飛騎士！警問誰開車　他泥醉答「嘿」險害死自己

▲女友酒駕撞飛2騎士，男友遭以頂替罪起訴。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

劉女與黃姓男友在彰化縣大村鄉某小吃部喝了6瓶啤酒，開車闖紅燈撞傷2名騎士，當時黃因為酒醉反應遲鈍，警察問誰是駕駛時，脫口而出「嘿」，加上酒測值高達0.92mg/L，被檢方依頂替罪起訴，但法官勘驗警員身上的密錄器，聽到黃男後來又大喊「那個我沒做」，路人也證實開車的是女的，法官認為證據不足，判黃男無罪。

案發於2024年2月24日晚間，劉女與男友在小吃部飲用6瓶啤酒後，仍執意開車載黃姓男友上路，結果闖紅燈撞上朱姓、梁姓機車騎士，造成兩人多處擦挫傷。

警方到場時，黃男因酒醉反應遲鈍，遭員警誤認為駕駛並進行酒測，測得高達0.92mg/L的酒精濃度，檢方查明真相後，將劉女依酒駕及過失傷害罪嫌起訴，黃則依頂替罪起訴。

黃男坦承於案發前在「小吃部」喝酒，搭乘劉女自小客車離去，途中發生交通事故，當時他先下車查看騎士傷勢，並為警方所查獲，但否認頂替，陳稱：我當天很醉，反應比較慢，警察叫我的時候，我就回應「嘿」，我也有跟警察說那不是我做的，只是當下我喝多了，表達不清楚，「女友當時就有承認是她開車，我怎麼可能頂替」。

全案逆轉關鍵在於警方密錄器畫面！經法官勘驗顯示，員警「剛才是你開的對嗎？」黃僅以台語含糊回應「嘿」當下有表示撞到人這件事不是他所做，但表達的不清楚，但2分鐘後，黃激動否認「那個我沒做的！」當時同案被告劉女早已向首位到場警員坦承駕車，路人也證實目睹劉女自承駕駛。法官認定，黃男當下處於爛醉狀態（酒測值0.92mg/L），表達能力明顯受影響，並不是真的要頂替。

法官審理，首位處理警員證稱，劉女「當場承認駕車」，卻未親自聽聞黃男自白，全案僅憑黃男酒醉時的模糊回答，缺乏積極證據，判他無罪。而劉女事後未到案，已被通緝。