誤信「財經女神」廣告被騙30萬　家人押他去報案...面交逮車手

▲北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮邱姓民眾日前在網路看到假冒知名財經節目主持人「邱沁宜」的投資廣告，被「飆股穩賺不賠」的話術吸引，加入詐騙集團的投資群組，儘管家人多次勸阻，甚至封鎖相關聯繫方式，他仍執意投入30萬元積蓄，直到發現無法出金才驚覺受騙，在家人陪同下向北斗派出所報案，並與警方聯手趁面交時逮捕車手。

北斗警分局表示，當時該名民眾為了要投資還與家人討論，家人還提醒他這是是常見的詐騙手法，但他被高報酬話術沖昏頭，偷偷恢復與詐團聯繫，投資30萬元，直到詐騙集團要求再次面交款項，家人才強行帶他到派出所求助。

▲北斗派出所逮捕面交車手查扣手機及證件等資料。（圖／警方提供）

警方獲報後，立即組成專案小組，指導邱民配合假意答應面交，並與家人在交易地點周邊埋伏，最終成功於6月4日當場逮捕前來取款的26歲余姓車手。

余男遭逮時雖試圖避重就輕，僅承認擔任車手角色，但警方仍在其身上搜出偽造工作證、收據及作案用手機等證物。北斗分局偵訊後，依涉《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。警方呼籲，類似詐團常假冒財經名人誘騙民眾，民眾應提高警覺，勿輕信來源不明的投資訊息。

▲北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）