台人飛日本！感冒藥「好買又退稅」　網一致曝原因：絕對自備

▲許多人去日本會買藥。（示意圖／達志／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

前台大感染科醫師林氏璧日本最近疫情，「日本目前新冠好像還好，反而百日咳流行中。」而一名女網友也準備飛日本，猶豫是否自備藥品，但因當地買藥方便又能退稅，好奇過來人都怎麼做呢？文章曝光後，全場一致認為「會帶備用藥～日本好買是沒錯，但是總是會帶自己習慣的！」

一名女網友在Dcard表示，過一陣子她就要去日本旅遊，但發現當地流感、百日咳嚴重，是否隨身攜帶感冒藥以備不時之需呢？不過日本成藥種類多元，且在美妝店也容易買到，加上退稅也很划算，原PO也考慮到當地買就好。

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正因為沒有相關經驗，也擔心難得出國，萬一真的生病又藥品出狀況，心情會大打折扣，於是原PO求問過來人，「帶藥品去日本會不會有什麼限制？」

文章一出，網友紛紛熱心建議，「會帶備用藥～日本好買是沒錯，但是總是會帶自己習慣的」、「出國前都會去診所諮詢醫師拿藥，我本身有藥物過敏，自己帶更安心」、「國外的藥劑量、成分跟台灣可能都有差距，有沒有沒碰過的成分會導致藥物過敏也不曉得，國外買藥是可行，但比較冒險一點」、「上個月去感冒發燒了，剛好去山上，離市區超遠，回到市區才去藥妝店買感冒藥，有夠不方便，自己帶比較好」、「免稅的話藥妝店會直接包起來不能用，要用的話就要單獨買，不能免稅喔」。