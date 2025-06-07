台灣菜登日本學餐！小學生開吃「滷肉飯、蘿蔔湯」　台網友笑到崩潰

▲日本鳥取縣米子市在學童營養午餐，提供滷肉飯、蘿蔔湯、涼拌黃瓜等台灣料理。（圖／翻攝自山陰中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

台日觀光高峰論壇第16屆今年5月底在日本鳥取縣舉辦，台灣虎航首開台北桃園直飛鳥取縣米子市的航線。為此，米子市特地在36所公立中小學內端出具有「台灣特色」的家常菜，包括滷肉飯、蘿蔔湯等，讓日本學童能夠熟悉台灣飲食文化。不過，網友看到照片後卻相當崩潰。

根據《日本放送協會》，台灣虎航5月29日首開台北桃園機場直飛米子鬼太郎機場的航線，為了能夠讓學童開始關注台灣的飲食文化，鳥取縣米子市從本月3日起計畫在市內36所公立中小學內，特別提供「台灣家常料理」的營養午餐，包括滷肉飯、蘿蔔湯、涼拌小黃瓜，不僅日本學童吃得津津有味，來自台灣的國際交流員更是想念家鄉味。

來自台灣的國際交流員葉可全目前住在島根縣松江市，他來到米子市就將小學的3年級生教室。她受訪時表示，「希望能夠向大家傳達對於台灣的思念，並且以此作為擴大台日文化交流的契機，期盼能讓日本學童品嚐台灣的好味道。除了美食以外，也希望能夠讓他們學習台灣的文化和傳統。」

▲▼學童準備開吃。（圖／翻攝自山陰中央電視台）

一名女學生表示，「雖然湯有點辣，但是帶有一點甜味，非常好吃。希望我長大後，能夠有機會前往台灣旅行，品嚐其他不一樣的台灣料理。」

另外，還有一名學童問道，「台灣是不是不太吃牛肉？」對此，葉可全解釋，因為台灣早年是農耕社會，對於農民而言，牛是非常重要的朋友和生財工具，因此農民相當珍惜牛隻，養成不太吃牛的文化。

不過，許多台灣網友看到照片內的菜色，紛紛傻眼表示，「我怎麼沒看到滷肉飯」、「為什麼要把滷肉和白飯分開來放」、「還以為這是監獄菜色」、「反正台灣不也是一堆充斥台味的偽日式料理」、「我如果是小孩，一輩子都不會喜歡台灣」。