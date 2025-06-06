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帶動2萬人！跟著電影旅遊品茶　《昔歸軼事》講述兩岸茶香情

▲▼ 兩岸茶香電影 。（圖／翻攝 新華社）

▲《昔歸軼事》講述兩岸茶香愛情故事。（圖／翻攝 雲南網）

記者任以芳／綜合報導

人文電影《昔歸軼事》自本月初在昆明首映以來，憑借獨特的茶文化敘事引發持續關注，該片已帶動超2萬人次參與「跟著電影去品茶」主題旅遊線路，成功實現「影視IP+文旅體驗」的產業轉化。

一封手寫信，一杯昔歸茶。電影《昔歸軼事》以「茶香兩岸·惜歸故里——以茶為媒，共敘家國團圓」為主題，以世界茶樹起源地之一的雲南省臨滄市昔歸茶山為背景，以「有茶有家，惜歸回家」為內核，講述了一名台灣青年遠赴雲南臨滄茶山，尋找心中女孩，用文字叩響他心門的動人故事。

《雲南網》報導指出，導演代建民在專訪中透露，影片以雲南昔歸村千年古茶園為敘事舞台，通過兩岸青年因茶結緣的故事，展現中華文化基因的深層聯結。「拍攝時村民主動拿出祖傳茶具當道具」，他回憶，「取景地交通閉塞、天氣多變等困難，反成為影片質樸氣質特色。」

▲▼ 兩岸茶香電影 。（圖／翻攝 新華社）

▲《昔歸軼事》播出後帶動雲南茶香旅遊。（圖／翻攝 新華社）

女主角付明洋為飾演茶山姑娘，提前三個月學習茶道並駐村體驗。這位東北姑娘笑稱遭遇「雙重水土不服」，既要適應南方潮濕氣候，還要攻克當地方言。「直到有天我給老鄉奉茶，他突然用普通話說了聲『好喝』，那一刻突然懂了戲裡『以茶會友』的真諦。」

男主角徐濤同樣經歷「茶山改造」。為演好馬幫後人，他跟隨茶農凌晨採茶，雙手磨出血泡。「北方人講究效率，但制茶教會我『慢即是快』。」這種領悟被他融入角色——劇中人最終在茶香中找到心靈歸處。

影片熱映後，取景地昔歸村遊客量同比增長300%，當地推出電影同款茶席體驗「古法制茶工坊」等10堆項衍生項目。主創團隊組織電影《昔歸軼事》到臨滄市相關縣市進行巡映，到北京、深圳、福建等省市區進行路演，參加相關電影節推廣。

積極響應著電影去旅行的號召，以及臨滄市、臨翔區有關文化旅遊活動安排，發起跟著電影去品茶，尋找最有格調的100家茶館線下體驗等系列活動，吸引更多兩岸同胞和各地遊客走進臨滄茶山秘境，體驗臨滄豐富多彩的茶資源和茶文化，感受大美臨滄優美自然風光、多彩人文風情，深度體驗「有一種叫雲南的生活」。

▼ 首映會現場 。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 兩岸茶香電影 。（圖／翻攝 新華社）

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