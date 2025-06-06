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大陸 大陸焦點 特派現場

北京雙機場離境退稅4.8億創新高　「免簽＋買即退」刺激觀光消費

▲▼ 大陸退稅、消費、北京、外國客、觀光 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸「即買即退」政策明顯刺激觀光消費 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

說走就走的「Chinatravel（中國旅行）」持續升溫，去年底中國宣布過境免簽，加上離境退稅雙政策，以北京為例入境消費持續攀升，2025年1月至5月，首都機場海關和大興機場海關共驗核離境退稅申請單12180張，涉及退稅金額約4.78億元人民幣，較去年同期分別增長147.01%和91.61%。

2024年底，中國對38個國家實行單方面免簽政策，並與25個國家實現全面互免簽證。此外，針對54個國家的旅客，中國還提供最長240小時的過境免簽待遇 ，優化的簽證政策和旅遊便利化措施，也反映在今年觀光旅遊人潮明顯增加。

根據中國國家移民管理局公佈的數據，大陸2025年第一季度（1月至3月）外國人入境旅客1,744萬人次，同比增長33.4%。其中，免簽入境旅客達921.5萬人次，佔比超過一半，相較2024年一整年外國遊客赴華約2694萬人次，預料2025年Q2外國觀光客人潮將持續往上增加。

不只過境免簽政策吸引國際遊客，離境退稅政策自2015年起在全中國範圍內實施，針對在境內連續居住不超過183天的外國人及港澳台民眾，其在退稅商店購買的特定商品可在離境時申請退回增值稅。

近年來，中國退稅政策不斷升級，包括「即買即退」服務、退稅商店擴容、降低起退金額、提高現金退稅限額、簡化流程和拓展商品品類等措施，顯著提升了境外旅客的消費體驗。

《北京青年報》報導稱，數據顯示，2025年前五個月，首都機場海關驗核退稅申請單8972張，金額約4.06億元（單位：人民幣，同下），同比分別增長114.13%和80.19%；大興機場海關驗核3208張，金額約7237萬元，同比增長332.93%和197.21%。端午節假期，兩大機場共處理382張申請單，退稅金額約683.9萬元，同比增長263.81%和130.59%。

為進一步促進入境消費，也助力中國商品走向國際。北京老字號商品、電子產品等成為外國遊客青睞的「國貨潮品」。在大興機場，來自伊朗的遊客賈拉爾展示了剛購入的平板電腦和魯錦床品禮盒，「退稅後相當於打九折，我非常喜歡中國的科技和傳統文化。」

北京海關透露，2025年前四個月，北京口岸進出境旅客達707萬人次，同比增長22.3%；進出境航班超4萬架次，同比增長23.9%。旅客退稅來源國數量也從2024年一季度的84個增加至116個。

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