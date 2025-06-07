日美第5輪關稅談判！赤澤亮正坦言「未達成共識」　最後期限在這天

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正第5度訪美談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府針對各國祭出對等關稅政策，隨著政策實施的緩衝期之期限即將於7月初到期，目前日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正出訪美國華府，連續2天和美方進行談判，希望能夠讓美國全面對日本取消實施關稅政策。儘管日方希望一周後和美方達成共識，然而赤澤亮正卻透露，「目前仍未找到共識」。

根據日媒《朝日新聞》，為了和美方進行關稅談判，赤澤亮正第5次出訪美國，5日和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）展開1小時50分鐘的會談，6日則在美方主導下和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行45分鐘的會談，之後再與盧特尼克進行長達1小時50分鐘的談判。

在這場與美國川普政府的對弈中，日本政府要求美方能夠重新檢討後全面廢除實施關稅政策，並以擴大貿易、非關稅措施、經濟安全保障上的合作為核心進行談判。在經過6日的談判後，赤澤亮正強調「達成共識的討論有所進展」，卻並未透露更詳細的內容。

七大工業國組織峰會（G7）將由今年輪值主席國的加拿大於本月15到17日舉辦，而日本首相石破茂預計將在G7峰會上和川普進行會談，日方希望能夠在G7峰會前促成與美方在關稅政策上的談判，也因此赤澤亮正才會連續3周出訪美國，積極加快談判節奏。

赤澤亮正透露，「G7峰會的時間點，是我們這些談判人員們放在心上的目標。我們將向兩位領袖會報談判進展情況，之後他們（石破茂、川普）才會見面。不過，若川普關稅政策有可能被重新檢討，則也不排除在G7峰會前就做出決定。」

赤澤亮正表示，「我們是在維護國家利益的前提進行談判，也有可能持續到G7峰會」，對於具體能於何時達成協議，仍未有鬆口的打算。

報導指出，目前日本與美國所進行的第6輪部長級會談仍未有具體的安排，而美方負責關稅談判的3位部長將於9日前往英國倫敦，與中國進行部長級會談。此外，美方也需應對達成政黨權替的南韓和對立加劇的歐盟，因此美方能有多少精力與日方進行協商，仍是未知數。