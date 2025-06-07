金正恩誇口撐百年！北韓新宅「蓋不到一年」全壞　煙囪卡死釀命案

▲北韓兩江道在洪災後興建的住宅，短時間內就嚴重毀損。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年7月在經歷洪患後迅速推動住宅重建，尤其最高領導人金正恩主導、宣稱打造「能撐50至100年」的防災住宅，但最新曝光的現場照片顯示，部分房屋不到一年便出現嚴重缺陷，包括煙囪故障、屋頂損壞、牆體龜裂，導致居民寒冬中苦撐，甚至生命受到威脅。

2024年7月底，北韓平安北道、兩江道遭逢嚴重水災，災情慘重。金正恩隨即於8月10日發表演說，強調重建工作應以安全地理條件為優先，並打造能歷經數十年的堅固住宅。到了同年12月21日，當局在平安北道義州郡舉行災區新宅竣工典禮，金正恩高調透露僅用130天便完成所謂的「永久保護屏障」。

然而媒體《Daily NK》卻指出，實際狀況與官方說法出現極大落差！以遭水災重創的北韓兩江道金亨稷郡為例，當地居民反映，政府新建的房屋存在諸多缺陷。最嚴重的問題是煙囪無法正常排煙，若繼續使用，恐導致一氧化碳中毒。部分居民為保命，只能自費請工人拆屋頂、重修煙囪。

▲▼金正恩去年8月搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

從《Daily NK》取得的現場照片可見，住宅屋頂多處瓦片破損，部分居民爬上屋頂自行修繕。外牆佈滿疑似浸水潮濕造成的斑駁痕跡，牆面與地基結構也顯得脆弱。居民透露，這些房屋僅用4個月就倉促完工，卻難以撐過寒冷冬季。玻璃窗也因使用北韓國產，其品質不佳、耐寒性差而破裂，只能貼上塑膠布勉強保暖。

北韓住宅普遍採用「暖炕」系統，需透過燃煤或柴火加熱地板。但若地板不夠密封、煙道設計不良，一氧化碳便可能滲入室內，導致住戶中毒。這類事故在北韓屢見不鮮，卻遲未獲改善。

有民眾無奈表示，這些新建屋「還不如茅草屋堅固」，對當局宣稱的「速度戰」政策怨聲載道。消息人士指出，政府為在特定紀念日展現建設成果，設定不切實際的工期，導致施工現場只能就地取材，最終品質難以保證。

這並非北韓首次傳出因趕工釀災的事件。過去亦有因建築偷工減料導致公寓倒塌、釀成多人死傷的慘劇。

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