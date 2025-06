黨名想好了！馬斯克提議成立新政黨　563萬人投票逾8成贊同

▲馬斯克提議建立新政黨,高達563萬人響應投票,超過八成的人表示贊成。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國億萬富翁馬斯克與總統川普鬧翻,還在社群平台X發起投票提議建立新政黨,結果吸引563萬多名網友投票,高達80.4%的人表示贊成。馬斯克還發文提及可能的黨名「美國黨」(America Party)。

國會山報報導,馬斯克最初是在5日針對創建新政黨一事發起投票,時隔一天,他發文稱「大家已經發聲,美國需要一個新政黨來代表80%的中間派,而且恰巧有80%的人同意,這就是命運」。

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?