黨名想好了！馬斯克提議成立新政黨　563萬人投票逾8成贊同

▲馬斯克提議建立新政黨，高達563萬人響應投票，超過八成的人表示贊成。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富翁馬斯克與總統川普鬧翻，還在社群平台X發起投票提議建立新政黨，結果吸引563萬多名網友投票，高達80.4%的人表示贊成。馬斯克還發文提及可能的黨名「美國黨」（America Party）。

國會山報報導，馬斯克最初是在5日針對創建新政黨一事發起投票，時隔一天，他發文稱「大家已經發聲，美國需要一個新政黨來代表80%的中間派，而且恰巧有80%的人同意，這就是命運」。

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

CBS新聞指出，馬斯克支持其中一名網友的提議，也就是把新政黨命名為「美國黨」。不過這個名稱與馬斯克去年投入2.39億美元、支持川普所創立的政治行動委員會America PAC相似，且成立新政黨說起來容易做起來難，尚不清楚馬斯克對於脫離共和黨、成立新政黨的想法有多認真。

不過佛州共和黨眾議員帕卓尼斯（Jimmy Patronis）認為，川普與馬斯克的爭執不會持續太久，共和黨與川普盟友都是大家庭的一份子，馬斯克也不會創立新政黨，「我都不知道看到多少次川普把參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）趕到路邊，說這傢伙瘋了，但你知道嗎？下個星期他們又一起打高爾夫，這次情況並無不同。川普知道，有時會和信任、喜歡、甚至是朋友的人鬧翻，這種事情在華府經常發生，所以再說一次，記住我說的話，大約一個月後，這些人又會聚在一起」。