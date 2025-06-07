脫衣綑綁理光頭！韓鮮肉高中生遭同學「虐待拍片」　師長態度消極

▲南韓忠清南道一名高中2年級男學生遭到同儕霸凌。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度爆出一樁嚴重的校園霸凌案！一名來自忠清南道的高中2年級男學生，從就讀國中以來便長期遭到同學和朋友霸凌，不僅被強制灌酒、脫衣、綑綁手腳、剪光頭，甚至還拍下虐待影像後傳到聊天群組，且4年來遭到威脅勒索超過1000萬韓元（約新台幣22萬元），然而校方卻不聞不問。

根據韓媒《News1》，南韓忠清南道青陽郡發生嚴重的校園霸凌事件，一名就讀高中2年級的男學生從國中2年級時，就遭到一群同學暴力霸凌。從JTBC電視台時事節目「事件班長」所公開的影片可以看到，一名身穿白衣的男學生，其嘴、雙手遭到綠色膠帶綑綁，褲子更被其他同學脫下。

不僅如此，這群同學還將該名男學生剃成光頭，甚至還強制灌酒，拿出刀具等兇器在一旁威脅，並用手機拍下虐待過程，將慘不忍睹的受害影片分享給其他朋友觀看，使得該名男同學身心靈受到重創，事後這群同學再以影片為藉口勒索鉅款，4年來至少成功索取1000萬韓元，只為了購買昂貴的耳麥和運動用品。

受害男學生為了能夠讓對方停止霸凌行為，且擔憂遭到對方報復，4年以來不敢向身旁其他人告狀，最後甚至為了將錢交給這群加害者，還不惜向父母說謊。最後，住在隔壁的表哥實在是看不下去，才決定向全家人告訴表弟長期遭到同學霸凌的事實。

對此，該名受害的男同學無奈表示，「我感覺好像失去全世界，感到非常害怕且疲累！我擔心受怕，什麼都不敢做，也沒有力氣能夠走出陰霾。因為被欺負的時間長達3到4年，我非常擔心明天究竟得怎麼活下去，也根本不知道我為何得被迫承受這樣的羞辱。」

報導指出，儘管受害男學生的父母在得知真相後告知校方、要求校方好好處理這起霸凌案，但校方態度非常消極，甚至在國外畢業旅行時，還沒有特別保護這名受害的男學生，將他與加害者們分開，這讓家長們感到相當氣憤，目前已經要求當地教育廳處理。