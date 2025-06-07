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機率十萬分之一！男釣到80公分巨形鰻魚　網驚呆：是香蕉

機率十萬分之一！他釣到80公分「香蕉鰻魚」。（翻攝山陰放送）

▲機率十萬分之一！他釣到80公分「香蕉鰻魚」。（翻攝山陰放送）

圖文／鏡週刊

日本1名釣客，最近在湖泊釣到一條巨形鰻魚，外觀越看越像香蕉，這機率僅10萬分1，他決定不把牠烤來吃，留下送給想飼養的有緣人。

位於日本島根縣出雲市神西湖屬於汽水湖，日本1名釣客江角彰平常賣車，春季到秋季會來到離住家不遠的這裡釣魚，賣給超市賺點外快，5月28日，1條「神祕魚類」上鉤了。

《山陰放送》報導，江角彰帶著記者來到一個水桶前，1條長約80公分、重達350克的香蕉映入眼簾，但仔細一看會發現好像怪怪的，因為牠是一條鰻魚，有著黃色身體及黑色斑點，如同過熟的香蕉一般。

「機率大概10萬條才會出現1條，我覺得非常幸運」江角彰如此說道。當記者詢問是否好吃時，江角彰透露，平常都會烤來吃，不過這條鰻魚似乎在向他求饒，所以決定放過牠。

這並非江角彰首次釣到特殊顏色鰻魚，先前他也曾捕到一條天藍色鰻魚，他笑說「說不定會有第三次呢」；網友看到後則直呼「以為是真的香蕉」「看起來有毒」「完全沒發現」「就是香蕉吧」。

這種鰻魚是夜行型動物，平常生活在泥土中，目前尚不知道如同香蕉般的外表對其生存是否造成影響。

機率十萬分之一！他釣到80公分巨形鰻魚　網驚呆：是香蕉

▲日本最大的鰻魚，重達近3公斤。（翻攝島根縣立宍道湖自然博物館官網）

島根縣可說是最常發現巨型鰻魚的地方，日本最大的鰻魚就是在島根縣飯南町被發現，該條巨鰻長1.1公尺、重達2.9公斤，是普通鰻魚的3倍大，目前仍展示於出雲市宍道湖的自然博物館中。


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