牧師佈道猝死！激動跪地「下秒突倒斃」　教堂直播全程放送

▲47歲的牧師卡維尼奧跪地猝死。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西南部的「南卡西亞斯」（Caxias do Sul）發生悲劇事件，一名牧師在佈道時，講到激動之處，忍不住跪地祈禱，未料再也站不起身、當場猝死，而他生命消逝的最後時刻，都被教會直播全程記錄下來。

畫面顯示，牧師卡維尼奧（Sérgio Carvinho）站在講台上，講到同為神職人員的父親時，語氣高亢又激動。他跪地背誦聖經段落到一半，卻突然陷入沉默，身體往前傾倒，並且再也站不起來。

其他神職人員很快發現異狀，現場2名護理人員也趕忙上前急救，直到救護車抵達，但牧師卡維尼奧仍被宣告不治。

???? Veja l Pastor passa mal e morre durante pregação com transmissão ao vivo pic.twitter.com/DZlBRrp9BK — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 2, 2025

綜合外媒報導，這起事件發生在5月31日，牧師卡維尼奧以嘉賓身份受邀前往「神是愛五旬節教會」 (God Is Love Pentecostal Church）佈道，未料才過了16分鐘就發生憾事。他已於6月2日下葬於家鄉圖爾武（Turvo），而當局並未公布確切死因。

當時協助急救的其中一名護理人員匿名受訪表示，「他在佈道時，一切看似都很正常。他在講他父親的故事，變得非常情緒化。我們不知道他是否有潛在的心臟問題，檢驗將會確認他是否發生心臟病或類似疾病。」此人提到，大家得知牧師卡維尼奧要來佈道時，都非常興奮又期待，「他是一名非常謙遜，宣揚真理的人。我們已盡力拯救他的生命。」

教會發言人也表示，牧師卡維尼奧「透過聖言帶來安慰、希望與愛」，「我們將懷念他的嗓音，他的禱告，他的教誨，以及從他靈魂流洩出的讚美。」