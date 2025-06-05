17歲正妹吃外送「有毒蛋糕」痛苦亡　閨蜜下毒手冷血目睹全程

▲巴西17歲少女遭閨蜜毒殺。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

巴西聖保羅州伊塔佩塞里卡達塞拉（Itapecerica da Serra）日前發生一起駭人聽聞的青少女毒殺案，一名17歲少女涉嫌將在蛋糕下毒後以外送方式送給同齡閨蜜，導致對方食用後身亡。警方調查後確認死者為內維斯（Ana Luiza de Oliveira Neves），犯案閨蜜自白已非第一次對人下毒，是出於嫉妒心態才犯案，但沒想到會害死人。案發全程兇手都在被害人家中，還在她家過夜。

CNN巴西報導，案發於5月31日，受害少女收到一份由外送員送來的蛋糕，包裝上附有便條紙寫著「送給我見過最美的女孩」。安娜不疑有他，食用後立即出現噁心與不適，送醫被診斷為疑似食物中毒，經治療後返家，結果隔天身體迅速惡化，送院時已無生命跡象，死因為心肺驟停。

▲▼送來的蛋糕還附有紙條「送給我見過最美的女孩」。（圖／翻攝X）



當局循線調查發現，毒蛋糕內含砷化物，而且竟然是死者閨蜜下的毒。涉案少女坦承以約80雷亞爾（約新台幣425元）購得毒物，並支付5雷亞爾（約新台幣27元）委託外送員送達。她聲稱，原本只是想讓對方「產生不適」，但未料竟釀成死亡悲劇。

更令人震驚的是，這並非她首次犯案。警方指出，她早在5月中旬便以相同方式對另一名少女下手，理由是男友喜歡上了該名少女，所幸當時受害者未嚴重中毒並順利康復。涉案少女稱，她因此以為不會殺死人，而對閨蜜下毒只是因為嫉妒對方美貌、受歡迎。

由於涉案者年僅17歲，依照巴西《兒童與青少年法》（Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA），未滿18歲的行為人不負刑事責任。警方目前以「少年犯行」處理，嫌犯已被收押，若遭裁定成立，最重將被送往青少年矯正機構接受長達3年的社會教育措施，至成年（21歲）為止。