7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷

▲7寶媽自駕小艇，不料頭髮捲入引擎，導致頸部遭扯斷，當場喪命。（圖／翻攝自X，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

巴西一名「7寶媽」近日獨自在河面上駕駛馬達小船，不料當地時間2日被發現陳屍在船上。警方到場勘驗後，研判女子疑似頭髮捲入引擎，導致頸部劇烈扭轉，當場不幸死亡。

這起事件發生在巴伊亞州西部市鎮穆肯-迪聖弗朗西斯科（Muquém do São Francisco），死者是45歲的瑪麗亞（Maria da Conceição Avelino de Vasconcelos），她生前住在「薩科島」（Ilha do Saco），育有7名子女。

當地警方表示，案發地點位於卡皮唐・拉馬卡社區（Assentamento Capitão Lamarca），當時瑪麗亞獨自1人駕駛一艘俗稱「rabetinha」的小型機動船。這種船一般為小艇或獨木舟，配有一具長尾馬達。

▲引擎上仍殘存毛髮。（圖／翻攝自X，下同）

根據初步鑑識，瑪麗亞的頭髮疑似不慎被捲入引擎，導致頸部劇烈扭轉，當場死亡。事發後，船隻在河面上漂流，直到被當地居民發現，才被拖回岸邊。

警方獲報到場後，立即封鎖現場，巴伊亞州的技術警察部門（DPT）也進行了勘驗，並將遺體送往位於巴拉市（Barra）的法醫機構，後續將持續調查這起事故的詳細經過。