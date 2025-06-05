　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷

▲▼7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷。（圖／翻攝自X）https://youtu.be/by5zuqKBQ4s?si=-pdvVKi-oSg3atfi

▲7寶媽自駕小艇，不料頭髮捲入引擎，導致頸部遭扯斷，當場喪命。（圖／翻攝自X，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

巴西一名「7寶媽」近日獨自在河面上駕駛馬達小船，不料當地時間2日被發現陳屍在船上。警方到場勘驗後，研判女子疑似頭髮捲入引擎，導致頸部劇烈扭轉，當場不幸死亡。

這起事件發生在巴伊亞州西部市鎮穆肯-迪聖弗朗西斯科（Muquém do São Francisco），死者是45歲的瑪麗亞（Maria da Conceição Avelino de Vasconcelos），她生前住在「薩科島」（Ilha do Saco），育有7名子女。

當地警方表示，案發地點位於卡皮唐・拉馬卡社區（Assentamento Capitão Lamarca），當時瑪麗亞獨自1人駕駛一艘俗稱「rabetinha」的小型機動船。這種船一般為小艇或獨木舟，配有一具長尾馬達。

▲▼7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷。（圖／翻攝自X）https://youtu.be/by5zuqKBQ4s?si=-pdvVKi-oSg3atfi

▲引擎上仍殘存毛髮。（圖／翻攝自X，下同）

根據初步鑑識，瑪麗亞的頭髮疑似不慎被捲入引擎，導致頸部劇烈扭轉，當場死亡。事發後，船隻在河面上漂流，直到被當地居民發現，才被拖回岸邊。

警方獲報到場後，立即封鎖現場，巴伊亞州的技術警察部門（DPT）也進行了勘驗，並將遺體送往位於巴拉市（Barra）的法醫機構，後續將持續調查這起事故的詳細經過。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連遭兩大醫學系撤錄取！高中生母校發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷

國際火線／李在明，誰在暗？韓國政治前景裡的迷霧

太平洋載運800輛電動車貨輪失火　22人棄船逃生

二戰後最大疏散行動！德國驚見3枚未爆彈「一撞就爆」　急撤2萬人

地球之吻！蘇丹神秘山丘「酷似嘴唇」　1張衛星照爆紅

日本7月大地震恐怖預言！　日國家旅遊局回應：毫無科學根據

日本「地鐵駕駛員」遭乘客重拳打臉！　當場意識模糊送醫

哈利王子女兒4歲生日！　梅根罕曝「清晰露臉照」：美麗的女孩

川普坦言：喜歡習近平「但他很強硬」　達成協議極度困難

從嫌醜到共度34年！金惠京揭「愛上李在明」關鍵　6筆記本感動一生

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

韓國水龍頭怎麼開？ 他卡關很久水才流出水

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷

國際火線／李在明，誰在暗？韓國政治前景裡的迷霧

太平洋載運800輛電動車貨輪失火　22人棄船逃生

二戰後最大疏散行動！德國驚見3枚未爆彈「一撞就爆」　急撤2萬人

地球之吻！蘇丹神秘山丘「酷似嘴唇」　1張衛星照爆紅

日本7月大地震恐怖預言！　日國家旅遊局回應：毫無科學根據

日本「地鐵駕駛員」遭乘客重拳打臉！　當場意識模糊送醫

哈利王子女兒4歲生日！　梅根罕曝「清晰露臉照」：美麗的女孩

川普坦言：喜歡習近平「但他很強硬」　達成協議極度困難

從嫌醜到共度34年！金惠京揭「愛上李在明」關鍵　6筆記本感動一生

高雄移工宿舍性侵前女友！她機警「打開手機」錄下侵犯鐵證

陽交大、北醫退貨學霸高中生　恐「5校通殺」剩下3校回應了

印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

台南一中畢業生致詞　感謝老師「引導我們這群猴子進化成人猿」

學測74級分學霸炫耀文翻車！遭2校醫學系退貨「另外3校這樣說」

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭劇烈扭轉扯斷

國際火線／李在明，誰在暗？韓國政治前景裡的迷霧

系列賣破7000萬套《文明帝國7》登Switch 2！獨特功能、畫面曝光

韓18禁音樂劇又要來台！　「75分鐘超害羞演出」宣告升級

韓高材生主唱才認性騷道歉　1周後反轉改口：只是基於道義責任

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

國際熱門新聞

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

日本7月地震恐怖預言！國家旅遊局回應了

即／李在明當選南韓總統　美白宮「警告中國」

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

洛杉磯逮36中國非法移民　謊稱來自台灣

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭扯斷亡

太平洋載運800輛電動車貨輪失火　22人棄船逃生

李在明，誰在暗？韓國政治前景的迷霧

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

蹲馬桶GG被蛇咬！泰男頂爆血下體對戰巨蟒

哈利王子女兒4歲生日！　梅根罕曝「清晰露臉照」：美麗的女孩

日本新生兒數「跌破70萬人」創新低

更多熱門

相關新聞

17歲女吃下神秘蛋糕中毒亡　真凶落網

17歲女吃下神秘蛋糕中毒亡　真凶落網

巴西一名17歲少女在家時收到一個附上情書的神祕蛋糕，蛋糕上面寫著她是世界上最美麗的女孩，她以為蛋糕是匿名追求者送來便吃下，事後才發現蛋糕被下毒，不到1小時就緊急送醫，隔日身亡。

「吞74包古柯鹼」人體運毒！她機場腹痛被抓

「吞74包古柯鹼」人體運毒！她機場腹痛被抓

澳洲、巴西與西非礦商競相出貨　海岬型船運價近月震盪走高

澳洲、巴西與西非礦商競相出貨　海岬型船運價近月震盪走高

男童被響尾蛇咬傷　「不會講話」毒發身亡

男童被響尾蛇咬傷　「不會講話」毒發身亡

全身咬痕瘀青　1歲嬰遭19歲父虐待致死

全身咬痕瘀青　1歲嬰遭19歲父虐待致死

關鍵字：

巴西

讀者迴響

熱門新聞

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終「他教會我一切」暖哭網

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報

即／兒子婚前被爆劈腿　王義川喊告無緣媳婦

八方雲集「1神級美食」驚傳停售！老饕崩潰

「遷入戶籍」房租漲5000炎上　房東投降了

《戲說》女星被爆劈腿兄弟懷孕！

連江變態砲兵偷拍2女共浴　被抓包下場慘

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

快訊／高中生造假「最佳辯士」再遭北醫取消錄取　已痛失兩校資格

郁方7樓家中聽見「狂笑聲」轉頭看陽台驚呆

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面