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「你是最美的女孩」17歲女吃下神秘蛋糕突然中毒亡　真凶落網

「你是最美的女孩」17歲女吃下神秘蛋糕後突然毒發亡　真凶落網。（圖／翻攝自X）

▲少女吃下蛋糕被毒死。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名17歲少女在家時收到一個附上情書的神祕蛋糕，字條上面寫著她是世界上最美麗的女孩，她以為蛋糕是匿名追求者送來便吃下，事後才發現蛋糕被下毒，不到1小時就緊急送醫，隔日身亡。

事件5月31日下午發生在巴西聖保羅州伊塔佩塞里卡-達塞拉市(Itapecerica da Serra)，17歲少女安娜(Ana Neves)在家時，突然收到一名外送員送來的一個神祕蛋糕和情書。

安娜看到情書上寫著「送給我見過最美麗女孩的禮物」，便開心吃下蛋糕，然而吃下後不久感到不舒服，開始不停嘔吐和腹瀉，最後被爸媽緊急送醫，晚間情況一度好轉出院，然而隔天早上再度毒發，抵達醫院時已經沒有生命跡象，急救後被宣告身亡，死亡原因是食物中毒。

警方前往蛋糕店調查發現，送貨給安娜的外送員並不是蛋糕店員工，後來根據監視器畫面與外送員車牌，3日逮捕到一名與外送員身形特徵相符的17歲少女。

警察局長對外表示，這名17歲少女因為忌妒死者，所以上網購買毒藥，在蛋糕中下毒，但她本以為只會讓對方嘔吐不舒服，沒想到會弄出人命。

少女還承認，她5月15日時也送了毒蛋糕給另外一名少女，造成該名受害者吃下後生病住院，但是緊急送醫治療後已經沒有大礙。目前少女已被警方拘捕，案件正在調查中。

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