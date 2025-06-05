川普關稅戰將結束？　諾貝爾獎得主警告：混亂才正要開始

▲諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前突然宣布，將對中國商品課徵的關稅從145%大幅調降至30%。消息一出，股市反彈，投資人一度樂觀解讀為貿易戰降溫的訊號，甚至有人用「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是縮回去）形容他退讓。不過，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼卻直言，這根本不是政策轉向，而是另一場混亂的開端。

克魯曼（Paul Krugman）撰文指出，雖然表面看起來川普（Donald Trump）有「讓步」，但即使是30%的稅率，依然會導致美中貿易量縮水達三分之二，與全面封殺並無太大差別。他更點出，專業投資者並未被表象蒙蔽，美元持續走貶、利率持續上升，反映市場對美國經濟政策前景的不安。

根據克魯曼分析，儘管美國國際貿易法院已裁定川普援引《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）加稅違憲，他仍可能以「國安」為由繼續徵稅，鋼鐵關稅已從25%飆升至50%就是明證。他警告，這樣的法律角力，只會進一步加深市場的不確定性和企業界的混亂感，「我完全看不到這場貿易戰有任何收場的跡象。」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



更令人憂心的是，川普政府似乎缺乏對全球貿易現實的理解。克魯曼批評，川普把自己想像成可以對全世界頤指氣使的強權，但事實上，美國、中國與歐盟是三大實力相當的經濟體，彼此市場依賴程度有限，對中國或歐盟而言，即使對美出口受限，也有貨幣與財政政策可因應。

他也點出，與其說中國在意能否出口到美國，不如說美國更需要中國的關鍵供應鏈，包括稀土與電池原料。如今中國已限制相關出口，採取的是針對美國製造命脈的策略，而非單純市場報復。

此外，克魯曼諷刺川普所謂正在「談成數十個、甚至上百個貿易協議」的說法是虛張聲勢，因為根本沒有具體內容可談。他強調，在過去的自由貿易體制下，美國與歐盟的平均關稅都低於2%，根本不存在川普口中那些「對美極不公平」的高關稅壁壘。

克魯曼直言，川普並不是在謀求退出戰場的「下台階」，而是仍沉浸在自己「被全世界嘲笑」的妄想與怒氣中，導致他更傾向以極端手段發洩，「我們即將進入一段川普四處揮舞貿易武器、毫無章法的混亂時期。」

克魯曼最後提到，真正值得關注的，不是川普說了什麼，而是債券與匯率市場怎麼反應，「只有那些冷靜的投資人還知道，美國政策現在是由一位『瘋狂國王』的心情在主導。」

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